Forklift altında kalan şahıs yaralandı Forklift altında kalan şahıs yaralandı Kayseri'nin Talas İlçesi'nde folklift altında kalan şahıs yaralandı.

Forklift altında kalan şahıs yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas İlçesi'nde folklift altında kalan şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerine meydana gelen olayda bir kişi forklift altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalarla yaralanan şahıs iş makinesinin altından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA