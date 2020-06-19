Forklift altında kalan şahıs yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Forklift altında kalan şahıs yaralandı

Forklift altında kalan şahıs yaralandı Kayseri'nin Talas İlçesi'nde folklift altında kalan şahıs yaralandı.

19.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:33

Forklift altında kalan şahıs yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas İlçesi'nde folklift altında kalan şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerine meydana gelen olayda bir kişi forklift altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalarla yaralanan şahıs iş makinesinin altından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Forklift altında kalan şahıs yaralandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Haber
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü Haber
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu reddetti
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu reddetti
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
Traktör tutkunu çiftçi, aldığının 3 katı masraf yaptığı traktörü çalışır hale getirdi
Traktör tutkunu çiftçi, aldığının 3 katı masraf yaptığı traktörü çalışır hale getirdi
Necip Uysal, 'kilo aldı' diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Necip Uysal, "kilo aldı" diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Ziya Selçuk Mehmet Özhaseki Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Emre Kınay Bülent Ersoy Mustafa Ceceli Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Caner Erkin Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Para Cezası
Şu an buradasınız: Forklift altında kalan şahıs yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 11:46:21. #1.14#
title