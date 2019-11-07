FOREO'nun akıllı güzellik koçu LUNA 3, Doğal Güzelliğinizi Korur

07.11.2019 03:22 | Son Güncelleme: 07.11.2019 03:22

Güzelliğiniz Soğuk Havalarda Solmasın

Soğukların kendini iyice hissettirdiği Kasım ayı geldi çattı. Kuru ve amansız soğuklar özellikle akşamları dışarı her adım attığımızda bizi kucaklıyor. Dış dünya ile aramızdaki bariyer olan ve güzelliğimizi ve sağlık durumumuzu da yansıtan cildimiz de ani soğuklardan etkileniyor. İsveçli güzellik teknoloji markası FOREO'nun akıllı güzellik koçu LUNA 3 cildinizi soğuk havanın etkilerine karşı koruyarak doğal güzelliğinizin kışın da solmasına izin vermiyor.



Kış aylarıyla beraber cildimizin soğuk havaya adapte olma süreci de başlıyor. Zorlu kış koşulları, soğuk ve sert rüzgarlar cildimizi kuruttuğu gibi yeteri kadar nemlenmesini de engelliyor. İç mekanlarda ise klimaların ve ısıtma sistemlerinin yaşama ortamınızın nemini azalttığı gibi, kalın yorganlar ve sıkı sıkıya kapalı pencereler de cildimizi nemsiz bırakabiliyor. Kış aylarında daha hassas olan ve canlılığını yitiren cildimiz, soğuk havalarda kan dolaşımının da yavaşlaması sonucu kuruyup, pul pul olabiliyor. Çatlama eğilimi gösteren cildimiz, gergin, kaşınan, kızaran ve kabalaşan bir hal alabiliyor.



Cildimiz, kışın sert koşullarından fiziksel olarak etkilendiği gibi soğuk mevsimle birlikte kimyasal olarak da çeşitli sonuçlar yaşayabiliyoruz. Zira yazın güneşten aldığımız enerjiyle mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin artarken, kışın güneşli günler ve saatler azaldıkça vücut enerjimiz de azalıyor. Bu durum bizi kısıtlı hareket etmeye yönlendiriyor ve dolayısıyla metabolizmamızda yavaşlamaya yol açıyor. Metabolizmadaki bu değişim cildi de doğrudan etkiliyor ve geride ışıltısı azalmış, matlaşmış, tonunu kaybetmiş, gözenekleri genişlemiş ve komedonları artmış bir ciltle baş başa kalıyoruz. İşte tam da bu aşamada cildimize doğru bakım uygulamanın önemi kendini bize gösteriyor.



Doğru bakım yapınca soğuk havalar korkutmuyor

Kış aylarında cildimizin nem dengesini koruyarak soğuk havalardan olumsuz şekilde etkilenmesini engellemek mümkün. Mevsime özgü koşulların sertliği bir yana, doğru bakımı sağladığımızda kış mevsiminde de pekala ışıltılı, sağlıklı ve nemli bir cilde sahip olabiliriz. Cilt temizleme yaparken soğuk havalarla birlikte daha da sıcak su kullanma yönelmek en sık rastlanan tercih. Oysa çok sıcak su kullanmak deri yağlarını azaltarak derinin daha fazla kurumasına neden oluyor. Bu nedenle cilt temizliği sırasında mutlaka ılık su kullanmaya özen göstermeliyiz. Beslenme alışkanlıkları her zaman olduğu gibi bu aylarda da cilt sağlığında başrolde…Bol su içmek, taze meyve ve sebze tüketmenin yanı sıra ceviz, fıstık, fındık ve kuru kayısı gibi kuru meyve ve yemişler tüketmek de cildin ekstra nemlenmesini katkıda bulunacaktır.



Kış güneşine dikkat

Soğuk mevsimlerde tehlike olarak en son akla gelen ama en önemlisi ise kış güneşidir. Soğuktan dolayı cildimiz üzerindeki etkisini pek hissetmediğimiz kış güneşinin ışınları cildimize oldukça fazla zarar verir. İşte bu nedenle dışarıya çıkmadan önce mutlaka güneş koruyucu bir krem ile cildimizi nemlendirmeliyiz. Gün boyunca makyaja ve soğuk havaya maruz kalan cildimizi gün sonunda hak ettiği gibi derinlemesine temizleyerek, doğru şekilde bir nemlendirmek çok büyük önem taşıyor. Kişisel güzellik koçunuz FOREO; LUNA 3 ile bu soğuk aylarda yorulan cildinizi derinlemesine temizledikten sonra nemlendirici kreminizin cildinize eşit şekilde nüfuz etmesini sağlayarak bozulan nem dengesi yeniden düzenleyebilirsiniz.



İsveçli güzellik teknoloji markası FOREO'nun en yeni ürünü LUNA 3, cilt bakımından beklediğiniz tüm faydaları bir cihazda sunuyor. Akıllı telefonlara indirilebilen FOREO For You uygulamasıyla senkronize olarak çalışan size özel güzellik koçunuz LUNA 3, bu sayede cildinizin durumunu yakından takip ederek hem gelişim evrenizi görmenize olanak tanıyor hem de en doğru bakımı yapabilmeniz için zemin hazırlıyor. Cildinize pırıltı katacak dört farklı anti-aging etkili sıkılaştırıcı masaj tekniği sunan LUNA 3; bir dakikada yaydığı 8.000 T-Sonic™ titreşimle cildinizi, gözeneklerin içine işlemiş kir, yağ, makyaj kalıntıları ve ölü deriden arındırıyor ve kelimenin tam anlamıyla eksiksiz bir cilt temizliği sağlıyor.



Tıbbi silikon yüzeyiyle diğer plastik yüz temizleme fırçalarına nazaran 35 kat daha hijyenik olan ve bakteri barındırmayan cihaz, bir önceki versiyonuna göre de yüzde 25 daha geniş temizleme yüzeyi ve yüzde 30 daha uzun temas noktalarına sahip. Bu sayede daha da keyifli ve derinlemesine cilt bakım terapisiyle kullanıcısını şımartıyor. Arka yüzeyinde sunduğu anti-aging etkili sıkılaştırıcı masaj terapileriyle ince çizgi ve kırışıkların görünümünün yumuşatarak yüzünüze daha gençleşmiş ve tazelenmiş bir ifade getirirken, bu esnada kullanacağınız cilt bakım ürünlerinin de cildinize iyice yedirilmesini sağlıyor. FOREO LUNA 3, sunduğu SPA ayarındaki cilt bakım terapileriyle, uygulama destekli profesyonel seviye bakımı avucunuzun içine taşıyor.



FOREO ürünleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.foreo.com adresini ziyaret edebilir ya da pr@foreo.com adresine ulaşabilirsiniz.



FOREO LUNA 3 için tavsiye edilen satış fiyatı 1.599 TL'dir.



FOREO LUNA 3 yüz temizleme ve sıkılaştırıcı masaj cihazı lansman süresince sadece Trendyol üzerinde satılmaktadır. FOREO'nun tüm ürün serisini Beymen (Zorlu, Suadiye, Panora) mağazalarında ve Beymen, N11, Trendyol, Lidyana, Hepsiburada ve AlwaysFashion e-mağazalarında bulabilirsiniz.

Kaynak: Teknotalk.com