Son dakika haber! Foreks dolandırıcılığı operasyonu kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Foreks dolandırıcılığı operasyonu kamerada

01.02.2021 11:38 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:44
Son dakika haber! Foreks dolandırıcılığı operasyonu kamerada

Son dakika haberine göre İSTANBUL'da faaliyet izni bulunan kuruluşlar dışında kalan bir internet sitesi üzerinden foreks işlemleri yapan şebekeye operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'da faaliyet izni bulunan kuruluşlar dışında kalan bir internet sitesi üzerinden foreks işlemleri yapan şebekeye operasyon düzenlendi. 6 şüphelinin yakalandığı operasyon anı kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri faaliyet alanıyla ilgili üst kuruluşun resmi internet sitesinde bulunan açıklamaların yer aldığı ancak faaliyet izni bulunan kuruluşlar dışında kalan bir internet sitesi üzerinden foreks işlemleri yapanları yakalamak için harekete geçti. 3 ikamet ve 2 işyeri adresinde 28 Ocak'ta  yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 


Son dakika haber! Foreks dolandırıcılığı operasyonu kamerada
Son dakika haber! Foreks dolandırıcılığı operasyonu kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Özcan Deniz Serdar Ortaç Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Fatih Terim Mehmet Topal Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Foreks dolandırıcılığı operasyonu kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 11:44:53. #1.14#
title