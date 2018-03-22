Fordpass Dongle, Eski Arabalara Lte, Wifi ve Uygulama Kontrolü Ekliyor

FordPass Dongle Eski Modelleri Teknolojik Yenilikleri Ekliyor



FordPass Dongle akıllı telefon kontrolü, araç durum bilgileri, güvenlik uyarıları ve araç konum bilgilerini takip imkanı sağlıyor.

Geçtiğimiz Ocak ayında Ford, eski araçlara bağlı işlevselliği ekleyen bir pilot programda test edeceği yeni bir yardımcı cihaz tanıtmıştı. SmartLink ile birlikte tasarlanan bu yeni cihaz bugün açıklandı. Cihaz 4G WiFi hotspot işlevi görecek şekilde On-Board Diagnostic-II (OBD-II) bağlantı noktasına takılıyor.

2010 yılından sonra üretilen 17 model Ford marka araçla kullanılabilecek Fordpass Dongle bu modellere akıllı telefon kontrolü, araç durum bilgileri, güvenlik uyarıları ve araç konum bilgilerini takip imkanı sağlıyor.

Samsung, T-Mobile ve Verizon gibi firmalar benzer donanımları yıllardır satıyor. Otomobil üreticisi olarak kendi versiyonunu yayımlaması oldukça ilginç. Bu mevcut anahtarlık özelliklerinin, akıllı telefon kontrolü, araç sağlığı ve güvenlik uyarıları ve araç konum takibi gibi SmartLink'in diğer özelliklerinden bazıları için kullanışlı hale geliyor.

Söz konusu özellikleri sağlayacak FordPass Dongle ücretsiz gelmiyor. Arabanıza SmartLink almak için kurulum maliyetine ilave 2 yıllık kullanım taahhüdü ve ayda 17 dolar gibi bir abonelik fiyatı çıkartılmış. ABD için durum böyle en azından. 2018'in ortalarından Bu Smartklink cihaz satışa sunulacak.

https://www.teknotalk.com/fordpass-dongle-62779/