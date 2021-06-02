Ford yetkili satıcılarından her marka ve model için güvenilir ikinci el satış hizmeti
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Ford yetkili satıcılarından her marka ve model için güvenilir ikinci el satış hizmeti

Ford yetkili satıcılarından her marka ve model için güvenilir ikinci el satış hizmeti
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Ford Otosan ikinci el araçların satışında profesyonel destek ihtiyacı duyan araç sahiplerine yönelik yeni hizmeti "Aracımı Sat" ile vekaletli satışlara başladı.

Ford Otosan ikinci el araçların satışında profesyonel destek ihtiyacı duyan araç sahiplerine yönelik yeni hizmeti "Aracımı Sat" ile vekaletli satışlara başladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, hizmet kapsamında, araçlar Ford güvencesiyle araç sahibi adına çevrim içi ortam ve yetkili satıcıların ikinci el sergi alanlarında sergileniyor ve değerinde satılıyor.

Ford Otosan, iş yoğunluğu, zaman kısıtları, güvenlik riskleri, teknolojik bilgi yetersizlikleri ve sağlık problemleri gibi sebeplerle ikinci el araçların satışında giderek artan profesyonel destek ihtiyacına yönelik olarak araç sahibinin vekaleti ile satış hizmeti vermeye başladı.

Sıfır ya da ikinci el araç almak üzere mevcut aracını satmak isteyen kişiler "Aracımı Sat" hizmetinden Ford İkinci El yetkili satıcı ağındaki bayilerden herhangi birinden randevu alarak faydalanabiliyor.

"Aracımı Sat" hizmeti kapsamında, aracın fiyatı tarafsız bir 2.el araç değerleme sistemi üzerinden, aracın güncel piyasa değerinin hesaplanması ile belirleniyor.

Ford yetkili satıcılarının model ve marka fark etmeksizin sunduğu TSE onaylı "F-Ekspertiz" sürecinin ve satış fiyatının belirlenmesinden sonra vekaletli satış işlemleri başlıyor. Gerekmesi halinde temizlik, mini onarım yapılarak, profesyonel fotoğraflama sonrasında araç hem online hem de fiili olarak bayinin 2. el araç showroomunda görücüye çıkıyor.

Geçen yıl Ford yetkili bayileri aracılığıyla tüketicilere güvenli, alanında uzman kişilerden oluşan ekiplerle, boya, kaporta, motor, mekanik, yol testleri, lift ile araç altı kontrolleri dahil her türlü ekspertiz hizmetini sunan Ford Otosan, oldukça talep gören "F-ekspertiz" hizmetinin ardından, sunduğu hizmetlere bir yenisini daha eklemiş oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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