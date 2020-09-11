Ford, yeni vizyonunu dijital lansmanla tanıtacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ford, yeni vizyonunu dijital lansmanla tanıtacak

Ford, otomotiv dünyasının geleceği için yol gösterici olacak yeni marka vizyonu Bring on Tomorrow - Geleceği Bugünden Yaşa yaklaşımını sürpriz içeriklerle anlatacağı dijital lansmanı 14 Eylül'de gerçekleştirecek.

Ford, yeni vizyonunu dijital lansmanla tanıtacak
11.09.2020 18:25 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:28

Ford, otomotiv dünyasının geleceği için yol gösterici olacak yeni marka vizyonu Bring on Tomorrow - Geleceği Bugünden Yaşa yaklaşımını sürpriz içeriklerle anlatacağı dijital lansmanı 14 Eylül'de gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford, birçok farklı mecrada yaptığı yenilikçi iletişim çalışmalarının yanında dijital alanda da sektöre yön veren farklı projelere imza atıyor.

Ford'un müşteri deneyimini bir üst seviyeye taşıyan uygulaması Ford Dijital Stüdyo dan gerçekleşecek ilk gösterim yayını, başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun moderatörlüğünde, Ford Otosan Pazarlama Müdürü Talat İşçioğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak.

Dijital lansman 14 Eylül Pazartesi günü saat 19: 00'da Ford Türkiye Youtube kanalından yayınlanacak.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Mansur Yavaş Muharrem İnce Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Seda Sayan Metin Özülkü Çağatay Ulusoy Tuna Kiremitçi
Spor Erol Bulut Eddie Newton Mustafa Cengiz Oghenekaro Etebo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Fransa Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Ford, yeni vizyonunu dijital lansmanla tanıtacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 18:46:27. #1.14#
title