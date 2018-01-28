Ford, Yeni 2.0l Ford Ecoblue Motorunu 2018 Ticari Araçlarında Kullanıyor

Yeni EcoBlue motor, lider Ford ticari ailesine güç veriyor



Ford yeni 2.0L Ford EcoBlue Motorunu Ticari Araçlarında Kullanıma Sunuyor.

Avrupa'nın ve Türkiye'nin bir numaralı ticari araç markası Ford, tamamen yeni 2.0L Ford EcoBlue motorunu ticari araçlarında sunmaya hazırlanıyor. Ocak ayında Transit kamyonet ve van versiyonlarında sunulmaya başlanan EcoBlue dizel motor serisi önümüzdeki dönemde Transit Custom ve Tourneo Custom'da da görev alacak.

2.0L EcoBlue motor, yerini alacağı 2.2L Duratorq'tan daha düşük hacimli olmakla birlikte benzersiz yakıt tasarrufu, performans ve çevreci özellikleriyle dikkat çekiyor, ticari araçlarda binek konforu sunmayı hedefliyor.

Türkiye'de üretilecek 2.0L EcoBlue motorda, gelişmiş ticari araç deneyimine sahip Ford Otosan Ar-Ge mühendislerinin de imzası bulunuyor.

Yeni Ford EcoBlue motor, 2018'de Ford ticari ailesinin yükünü çekmeye hazırlanıyor.



Üretimi Ford Otosan İnönü fabrikasında gerçekleştirilerek Transit ve Custom modellerinde sunulan 2.2L Duratorq TDCi motorun yerine geçmeye hazırlanan Yeni 2.0L EcoBlue dizel motor, sessiz yapısının yanı sıra düşük yakıt tüketimi, alt devirlerde daha yüksek tork değeri ve daha fazla güç ile ön plana çıkıyor.

2.0L hacmindeki 4 silindirli yeni Ford EcoBlue motor, sürtünmeyi azaltan inovatif tasarımlarıyla 2.2L motora oranla yüzde 13 oranında yakıt tasarrufu sunarken, yepyeni motor mimarisi ile Euro 6 standartlarını da karşılayan son derece düşük NOx ve CO2 salım değerlerine ulaşıyor. Gelişmiş turboşarj sistemi ile düşük devirlerde yüzde 20 daha fazla tork değeri sunan yeni Ford EcoBlue, rölantide 4 desibel daha düşük gürültü ile binek araçlardaki ses seviyesini ticari araç müşterilerine sunabiliyor.

2.0L Yeni Ford EcoBlue dizel motor;



105 PS, 130 PS ve 170 PS'lik üç farklı güç ile ticari araç ailesinde görev alırken motorun teknolojisi 240 PS güce kadar dayanıklılık gösteriyor. EcoBlue dizel motor, Ford'un binek otomobillerinde de 1.5L versiyonuyla sunuluyor.

Gerçek yol şartlarında 400.000 km'si Transit müşterileri tarafından olmak üzere, toplamda 5.5 milyon km'lik dayanıklılık testine tabi tutulan yeni EcoBlue motor, başarılı alt yapısını ispatlayarak Türkiye'deki ticari müşterilerinin beğenisine sunuluyor. Ar-Ge çalışmalarında Türk mühendislerinin de yer aldığı EcoBlue motor, Ocak ayı içerisinde Ford Transit, akabinde de Transit Custom ve Tourneo Custom modellerinde sunulacak.

"Yeni EcoBlue ile ticari araçlarımızın zirvedeki yerini sağlamlaştıracağına inanıyorum"

Yeni 2.0L EcoBlue motor ile ticari araçlardaki liderliklerini pekiştireceklerini belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ;

"Ford Otosan olarak, 50 yılı aşkın süredir ürettiğimiz Transit ve sonrasında gelişen, büyüyen ticari araç ürün portföyümüzle Türkiye'nin ve Avrupa'nın lider ticari araç markası olmaktan gurur duyuyoruz. Ticari araçlar ve ticari araç motor sistemlerindeki gerek mühendislik gerekse üretim yetkinliğimizi Duratorq ve Ecotorq ile kanıtladık. Ford Otosan mühendislerinin geliştirme çalışmalarında yer aldığı yeni 2.0L EcoBlue ile ileri motor teknolojilerindeki gücümüzü de bir üst seviyeye taşıyoruz. Verimli, güçlü ve çevreci yeni EcoBlue motora sahip modellerimizle Türkiye ve Avrupa'da ticari araçlarımızın zirvedeki yerini sağlamlaştıracağına inanıyorum." dedi.

Üstün motor mimarisi



Düşük hacimden yüksek performans elde etmeyi hedefleyen EcoBlue, yepyeni motor mimarisi ile, sürtünmeyi azaltırken temiz bir yanma sistemi sunuyor. Bunu sağlayan gelişmiş teknolojiler arasında motora en uygun hava beslemesini sağlamak için Ford'un ilk kez uyguladığı ayna girdaplı tümleşik emme sistemi tasarımı; yüksek sıcaklıklarda çalışabilmesi için roket motoru malzemelerinden üretilen, düşük ataletiyle yüksek hızlı turbo şarj; daha çabuk yanıt veren,daha sessizve daha hassas yakıt iletimi sağlayan tamamen yenilenmiş bir yüksek basınçlı yakıt püskürtme sistemi yer alıyor.

Gelişmiş turboşarj sistemi



Tamamen yeni, yapısı küçültülmüş turbo şarj; önceki 2.2 litre TDCi motora kıyasla düşük motor devirlerinde daha fazla hava beslemek; devir aralığı genelinde ise daha hafif ve atak bir his yaratmak aynı zamanda 1.250 devirde 340 Nm tork üretmek amacıyla özel olarak tasarlandı ve böylece; sıkışık dur kalk trafiğinde sürücüye kolay ilerleme imkanı veren düşük devir torkunun arttırılması sağlandı. Hafifliğiyle ön plana çıkan yeni turboşarj; aerodinamik açıdan geliştirilen bir türbin pervane çarkına da sahip ve roket motorları gibi aşırı sıcaklık ortamlarında kullanılan bir alüminyum nikel; krom ve demir içeren alaşım bir malzemeden imal ediliyor. Yeni turboşarj sistemi 240.000 d/dak'ya kadar dayanıklılık gösterebiliyor.

Ford EcoBlue ile teknolojik devrim



Ford silindirlere hava akışını tam kontrol eden ve ayna girdap görünümlü tasarıma sahip manifoltunu ilk kez EcoBlue'da kullanıyor. Bu yeni sisteme göre bir ve ikinci silindire saat yönünde hava akımı sağlanırken, üçüncü ve dördüncü silindire ters yönde giriş sağlanıyor. Dört silindirin yanma odasındaki bu simetrik düzenlemesi; yakıtın ve havanın karıştırılmasını ve mühendislerin yakıtı yakma şeklini daha yakından kontrol edebilmesini sağlıyor. Yanma sürecinde ince ayarlar yapılırken bilgisayar testlerinde sadece supap hareketinin ve zamanlamasının performansını etkileyen 1.400'den fazla etkenin ölçümleri kullanıldı. İlk kez kullanılan bu tasarımla EcoBlue, bugüne dek üretilen motorlardan daha etkin bir şekilde yakıtı enerjiye dönüştürebiliyor.

Daha az vibrasyon, daha az motor sesi



EcoBlue motorun avantajları sadece performans ve çevreci özelliklerinden ibaret değil. Sahip olduğu üstün materyal teknolojisinin yanında önceki motora göre; 4 desibel oranında azaltılan ses desibel oranı da Yeni Transit'in çok daha keyifli bir ticari araç olacağını gösteriyor. Bir akustik kapakla kaplanan silindir başları ve ses geçirgenliği olmayan metal bir ön koruma kapağıyla motor sesi içeride hapsediliyor. Motorda yapılan ses izolasyonlarının yanı sıra yağ pompasında yapılan optimizasyonla da pompa gürültüsü minimum seviyeye çekiliyor. Bu sessizlik iyileştirmelerinin haricinde turboşarj ve motorda yapılan değişikliklerle vibrasyon konusu da gelişim gösteriyor. Yeni Ford EcoBlue motorla Transit ailesi hem sessiz hem de daha rafine bir sürüşe sahip oluyor.

http://www.teknotalk.com/yeni-ford-ecoblue-motor-61981/