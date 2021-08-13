Ford ve SK Innovation Firmalarının Batarya Ortak Girişim Projesi Avrupa'ya da Uzanacak
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Ford ve SK Innovation Firmalarının Batarya Ortak Girişim Projesi Avrupa'ya da Uzanacak

Ford ve SK Innovation Firmalarının Batarya Ortak Girişim Projesi Avrupa'ya da Uzanacak
Habermetre - Haberler | Toplum

Ford Motor firmasından 11 Ağustos Çarşamba günü yapılan bir açıklamada, Güney Koreli SK Innovation firması ile batarya üretiminde yürüttükleri ortak girişim projesinin Kuzey Amerika pazarının sınırlarını aşarak Avrupa'yı da kapsayacak şekilde genişletileceği bildirildi.

Ford Motor firmasından 11 Ağustos Çarşamba günü yapılan bir açıklamada, Güney Koreli SK Innovation firması ile batarya üretiminde yürüttükleri ortak girişim projesinin Kuzey Amerika pazarının sınırlarını aşarak Avrupa'yı da kapsayacak şekilde genişletileceği bildirildi.

Ford ile SK arasındaki ortak girişim, geçtiğimiz Mayıs ayında duyurulmuş ve yıllık 60 Gwh kapasiteli üretim tesislerinin 2025 yılına kadar faaliyete geçmesi hedeflenmişti. Henüz hukuken tamamlanmamış olan bu anlaşmaya göre, üretimin Kuzey Amerika'da kurulacak iki ayrı fabrika üzerinden yürütülmesi kararlaştırılmıştı.

Ortak girişimin çerçevesini Avrupa'ya doğru genişletmek istediklerini söyleyen Ford Motor Operasyon Direktörü Hau Thai Tang, Avrupa'da kurulacak olan tesis veya tesisler konusunda ise bir takvim açıklamadı.

Ford'un küresel elektrikli araç planlamasına göre, 2030 yılına kadar en az 240 Gwh kapasiteli batarya üretim tesislerinin faaliyete geçirilmesi gerekiyor. Bu hedefin gerçekleşebilmesi için Amerika, Avrupa ve Çin coğrafyalarında on civarında batarya fabrikası kurmak gerekiyor.

Thai Tang tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamanın devamında, Ford firmasının batarya üretimi dışında şanzuman, ve elektrifikasyon motorlarını da kurum içi imkanlarla üretmeye başladığını, ayrıca yazılım ve yarı iletken üretiminde de aynı entegrasyonun sağlanması için çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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