Son dakika... Ford'un elektrikli otomobil üretimi için Köln'de yapacağı yatırım Türk işçilerde sevinç yarattı

konuşan Köln'deki fabrikada çalışan Türk gurbetçiler karardan memnun olduklarını söyledi. Şirket, söz konusu tercihi Köln'deki fabrikadan yana yapması, kentteki 3 bin Türk işçinin bulunduğu fabrikada bayram havası yarattı.

"3 BİN İŞÇİ GELECEĞİNİ GARANTİLEDİ"

Köln'deki Ford fabrikasında teknisyen olarak görev yapan Ertuğrul Demirel, "Uzun zamandır şirketin fabrikasında çalışıyorum. Elektrikli araç kararının Köln'de verilmiş olması hepimizi sevindirdi. İnşallah bu yatırımların devamı gelir diye düşünüyoruz. Hep böyle bir umudumuz vardı. Bundan sonraki nesillerimiz için de ekmek kapımız açık kalacak. Şirket yönetimine de teşekkür ediyoruz. Buradan şirkete teşekkür ediyoruz" dedi. Aynı fabrikada işçi olarak çalışan Rahmi Yeni de "40 yıldır bu işletmede çalışmaktayım. Bunun 30 yılı işçi temsilciliği ile geçti. Elektrikli arabanın Köln'e gelmesi sevindirici. Ford Köln, binlerce ailenin ekmek kapısıdır. Bu işletme için doğru bir karar verildiği açıkça ortadadır. Bu kararın alınmasında emeği geçen herkese buradan teşekkür etmek gerekir. 3 bin işçi geleceğini garantilemiş oldu" ifadelerini kullandı.

"KARARDAN DOLAYI ÇOK SEVİNÇLİYİZ"

Amerikan otomobil şirketinin elektrikli araç üretimi ve geliştirilmesi konusunda Avrupa ülkelerinde bulunan fabrikaları içerisinde Köln'ü tercih etmesine ilişkin konuşan Ford fabrikası çalışanı Metin Şirin, "Şirketin yönetim kurulu açıklamış olduğu elektrikli modellerle alakalı karar bizleri çok sevindirdi.Çünkü son birkaç yıldan beri iş arkadaşlarımız arasında ciddi bir gelecek sıkıntısı, gelecek endişesi vardı. Genel olarak otomobil sektöründe Avrupa'da yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Bugün yapılan açıklamayla beraber Köln'de Ford fabrikalarına yaklaşık 1 milyar doların üzerinde bir yatırım yapılıyor. Dolayısıyla şirket Avrupa'da elektrikli ilk otomobilini Köln'de üretecek. Köln'deki Ford Ar-Ge merkezi Avrupa'daki elektrikli arabaların araştırma ve geliştirme merkezi olacak. 1960'dan beri Türk aile ve işçileri bu şirketten geçimini sağlamaya devam ediyor. 1980'li yıllarda yaklaşık 12 bin vatandaşımız burada çalışıyordu. O gün bugündür, on binlerce vatandaşımız ekmek parasını buradan kazandı."

İLK ELEKTRİKLİ ARAÇ 2023 YILINDA ÜRETİLECEK

Ford Avrupa'da üreteceği tamamen elektrikli ilk binek otomobilin 2023 yılından itibaren bu fabrikada imal edileceğini ve fabrikada ikinci bir modelin üretilmesini de değerlendirdiğini belirtti.

- Köln

Kaynak: Demirören Haber Ajansı