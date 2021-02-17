Ford'un Avrupa modelleri 2026'ya kadar elektrikli olacak
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Ford'un Avrupa modelleri 2026'ya kadar elektrikli olacak

17.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:11
Ford'un Avrupa modelleri 2026'ya kadar elektrikli olacak

ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford Motor, Avrupa'daki tüm modellerini 2026 yılına kadar elektrikli ya da hibritlere, 2030 yılına kadar da tamamen elektrikliye dönüştüreceklerini açıkladı.

ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford Motor, Avrupa'daki tüm modellerini 2026 yılına kadar elektrikli ya da hibritlere, 2030 yılına kadar da tamamen elektrikliye dönüştüreceklerini açıkladı.

Açıklamaya göre şirket bu hedefe ulaşmak için, Almanya Köln'deki üretim tesislerinde dönüşüm için 1.0 milyar dolarlık yatırım yapacak. Açıklamada, Köln'deki fabrikada yeni modellerin birincisinin 2023 yılında üretilip piyasa sürüleceği belirtildi.

Ford Avrupa'yı başarılı bir şekilde yeniden yapılandırdıklarını ve 2020'nin dördüncü çeyreğinde karlılığa geri döndüklerini belirten Ford'un Avrupa Bölümü Başkanı Stuart, "Şimdi, etkileyici yeni araçlar ve birinci sınıf bağlantılı müşteri deneyimiyle Avrupa'da tamamen elektrikli bir geleceğe doğru ilerliyoruz," dedi.Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, hafta başında yaptığı açıklamada, otomotiv sanayinin dönüşümüne öncülük edecek olan elektrikli araç yatırımına Ford Otosan ile başladıklarını da vurguladı ve "Dünyanın en çok tercih edilen ticari araç modeli Transit'in ilk tam elektrikli versiyonunu Gölcük fabrikamızda üretme sorumluluğunu üstlendik. Ford Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim merkezi olan Kocaeli fabrikalarımızda Ford Otosan mühendisliği ile batarya montaj yatırımımızı da hayata geçireceğiz" dedi.  

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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