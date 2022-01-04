Ford Trucks ve UND, güçlerini lojistik sektöründeki genç profesyoneller için birleştirdi

Ford Trucks, lojistik sektöründe profesyonel olarak çalışan gençlerin desteklenmesi ve geleceğe hazırlanmaları amacıyla önemli çalışmalara imza atan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) bünyesinde faaliyet gösteren Genç UND ile gücünü birleştirdi.

Ford Otosan'ın ağır ticari markası Ford Trucks'tan yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında, genç profesyonellerin lojistik sektöründe daha üst düzey görevler üstlenmek üzere kendilerini geliştirmeye yönelik almak istedikleri eğitimler belirlenerek İstanbul Üniversitesi'nin katkıları ile "Genç UND Akademi" adıyla bir eğitim programı oluşturuldu.

"Genç UND Akademi" programında İstanbul Üniversitesi öğretim görevlileri ve lojistik sektörünün tecrübeli isimlerinden oluşan eğitim kadrosu, gençlere uzmanlık ve gelişim eğitimleri verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Trucks Pazarlama Müdürü Emine Coşkun, lojistik sektöründe farklı paydaşların bir araya gelerek ortaya koyduğu, özellikle sektör temsilcisi gençleri geleceğe hazırlayacak söz konusu programın bir ilk olduğunu belirterek, Ford Trucks sponsorluğundaki "Genç UND Akademi" programının lojistik sektörünün geleceğe hazırlanmasına pozitif katkı sağlayacağını kaydetti.

Coşkun, "Bu iş birliği ve hayata geçirdiğimiz akademi, özellikle gençlerin sektördeki en son gelişmeleri yakından takip etmelerine, sektörün nereye gittiğini analiz etme ve kavrama becerilerine önemli katkı sunacak. Lojistik sektörü, pandemi ve teknoloji ile tüm dünyada hızlı bir dönüşümden geçiyor. Geleceğin profesyonelleri olarak gördüğümüz gençlerimizin de bu hızlı dönüşümü iyi takip etmeleri ve kendilerini bu geleceğe hazırlamalarını önemsiyoruz. Ford Trucks olarak, pazarlama başta olmak üzere farklı alanlarda lojistik sektörü ve gençlere yönelik desteklerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Dersler, 33 konu başlığıyla 3 dönem halinde verilecek

Verilen bilgiye göre, söz konusu sertifika programı, 2022 sonuna kadar toplam 3 dönem olarak uygulanacak. 33 konu başlığını içeren ve 3 dönem halinde verilecek olan dersler, haftada 2 gün ikişer saat olarak öngörülürken, genç lojistik profesyonellerinin kişisel ve mesleki eğitimler alarak bilgi ve donanımlarının arttırılması sağlanacak.

Genç UND Akademi, yüz yüze eğitimler, çevrim içi eğitimler, örnek lider buluşmalarının yanı sıra lojistik merkezler, limanlar, gümrük ziyaretleri, depolar, üniversiteler ve saha ziyaretlerinin de dahil olduğu yenilikçi öğrenme fırsatları elde edecek.

UND organizasyonunda yurt içi ve yurt dışı teknik geziler düzenlenerek gençlerin lojistik sektöründeki son trendler ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması sağlanacak.

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

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