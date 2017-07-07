Ford Trucks Uluslararası Büyümesini Avrupa'yla Sürdürüyor
Ford Trucks, Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetler'in ardından global çaptaki büyümesini 3 farklı Avrupa ülkesinde gerçekleştirdiği 3 yeni bayi açılışıyla hızlandırdı.
Ford Trucks, Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetler'in ardından global çaptaki büyümesini 3 farklı Avrupa ülkesinde gerçekleştirdiği 3 yeni bayi açılışıyla hızlandırdı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan'ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, global büyümesini Avrupa pazarına taşıyor.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te Cefin Trucks distribütörlüğünde Avrupa'daki en büyük 4S tesis açılışını gerçekleştiren Ford Trucks, daha sonra Macaristan distribütörü Delta Truck iş birliğiyle Budapeşte'de ve ardından Bulgaristan distribütörü Bulavto Holding iş birliğiyle Sofya'da yeni iş birlikleri ve tesis açılışlarına imza attı.
Doğu Avrupa ülkelerinde gerçekleştirdiği bu açılışlarla global büyümesini Avrupa'ya taşıyan Ford Trucks, önümüzdeki dönemde diğer Avrupa ülkelerinde de yeni bayi yapılanmalarına hız verecek.
"Avrupa pazarı, Ford Trucks'ın büyüme planlarında önemli bir yere sahip"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Trucks'ın Avrupa pazarındaki yapılanması ve global büyüme hedeflerini aktararak, "Romanya, Macaristan ve Bulgaristan'daki yeni iş birliklerimiz ile Avrupa'nın 3 önemli ülkesinde, bu ülkelerin önde gelen köklü şirketleriyle ortaklığa imza atıp, bayilik çalışmalarımızı tamamladık. Gerçekleştirdiğimiz yeni iş birlikleri ve açtığımız tesisler Avrupa pazarına yönelik ilk adımlarımız niteliğinde." ifadelerini kullandı.
Yenigün, yeni nesil Euro 6 Ecotorq motora sahip kamyon ve çekicilerinin Avrupa pazarında büyük beğeni ile karşılanacağına inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Global büyüme planlarımız çerçevesinde yeni bayi yapılanması ile giriş yaptığımız Avrupa pazarında satışlarımız ve kurmuş olduğumuz sağlam satış sonrası yapılanmamızla müşteri memnuniyetimizi çok daha ileri seviyelere taşıyacağımıza inanıyoruz. Avrupa pazarı, Ford Trucks'ın global büyüme planlarında önemli bir yere sahip. Hedefimiz ürettiğimiz her 3 araçtan birini ihraç etmek ve ihracatımızın yüzde 50'sini Avrupa pazarlarına yönelik gerçekleştirmek. Ford Trucks'ın global olarak 2020 itibarıyla toplam 50 ülkede bayi yapılanmasını tamamlama hedefimize de kararlılıkla ve başarıyla devam ediyoruz."
Ford Otosan, ileri teknolojiler üzerinde çalışıyor
Verilen bilgiye göre, 55 yılı aşkın kamyon üretim tecrübesini, farklı ihracat pazarlarına özel ürün geliştirme yeteneği ile birleştiren Ford Trucks, Orta Doğu, Kuzey ve Sahra Altı Afrika, Rusya, Türki Cumhuriyetler ve son olarak Doğu Avrupa'daki iş birlikleri ile 29 ülkede faaliyet gösteriyor.
Ford'un ağır ticari araçlar ve ilgili dizel motor ve motor sistemleri için küresel mühendislik merkezi olan Ford Otosan, sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve Kuzey Amerika dahil tüm potansiyel ihracat pazarlarında rekabet edecek ürünler sunabilmek için ileri teknolojiler üzerinde çalışıyor.