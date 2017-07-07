Ford Trucks Uluslararası Büyümesini Avrupa'yla Sürdürüyor

Ford Trucks'ın Avrupa yolculuğuna Romanya, Macaristan ve Bulgaristan'da kurdukları güçlü ortaklıklar ile başladıklarını belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, "Gerçekleştirdiğimiz yeni iş birlikleri ve açtığımız bayiler Avrupa pazarına yönelik ilk adımlarımız niteliğinde. Yeni nesil Euro 6 Ecotorq motora sahip kamyon ve çekicilerimizin Avrupa pazarında büyük beğeni ile karşılanacağına inancımız tam. Avrupa pazarı, Ford Trucks'ın global büyüme planlarında önemli bir yere sahip. Hedefimiz ürettiğimiz her 3 araçtan birini ihraç etmek ve ihracatımızın yüzde 50'sini Avrupa pazarlarına yönelik gerçekleştirmek." dedi.

Türkiye'deki pazar payını son yıllarda iddialı bir şekilde artırarak gücüne güç katan Ford Trucks, Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetler'in ardından global çaptaki büyümesini 3 farklı Avrupa ülkesinde gerçekleştirdiği 3 yeni bayi açılışıyla hızlandırdı.

Öncelikle, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Cefin Trucks distribütörlüğünde Avrupa'daki en büyük 4S tesis açılışını gerçekleştiren Ford Trucks, daha sonra Macaristan distribütörü Delta Truck iş birliğiyle Budapeşte'de ve ardından Bulgaristan distribütörü Bulavto Holding iş birliğiyle Sofya'da yeni iş birlikleri ve tesis açılışlarına imza attı. Doğu Avrupa ülkelerinde gerçekleştirdiği bu açılışlarla global büyümesini Avrupa'ya taşıyan Ford Trucks, önümüzdeki dönemde diğer Avrupa ülkelerinde de yeni bayi yapılanmalarına hız verecek.

YENİGÜN: "AVRUPA PAZARI, FORD TRUCKS'IN GLOBAL BÜYÜME PLANLARINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

Ford Trucks'ın Avrupa pazarındaki yapılanması ve global büyüme hedeflerini aktaran Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları söyledi; "Romanya, Macaristan ve Bulgaristan'daki yeni iş birliklerimiz ile Avrupa'nın 3 önemli ülkesinde, bu ülkelerin önde gelen köklü şirketleriyle ortaklığa imza atıp, bayilik çalışmalarımızı tamamladık. Gerçekleştirdiğimiz yeni iş birlikleri ve açtığımız tesisler Avrupa pazarına yönelik ilk adımlarımız niteliğinde. Yeni nesil Euro 6 Ecotorq motora sahip kamyon ve çekicilerimizin Avrupa pazarında büyük beğeni ile karşılanacağına inancımız tam. Global büyüme planlarımız çerçevesinde yeni bayi yapılanması ile giriş yaptığımız Avrupa pazarında satışlarımız ve kurmuş olduğumuz sağlam satış sonrası yapılanmamızla müşteri memnuniyetimizi çok daha ileri seviyelere taşıyacağımıza inanıyoruz. Avrupa pazarı, Ford Trucks'ın global büyüme planlarında önemli bir yere sahip. Hedefimiz ürettiğimiz her 3 araçtan birini ihraç etmek ve ihracatımızın yüzde 50'sini Avrupa pazarlarına yönelik gerçekleştirmek. Ford Trucks'ın global olarak 2020 itibariyle toplam 50 ülkede bayi yapılanmasını tamamlama hedefimize de kararlılıkla ve başarıyla devam ediyoruz."dedi.

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK İHRAÇ EDİYOR

55 yılı aşkın kamyon üretim tecrübesini, farklı ihracat pazarlarına özel ürün geliştirme yeteneği ile birleştiren Ford Trucks, Orta Doğu, Kuzey ve Sahra Altı Afrika, Rusya, Türki Cumhuriyetler ve son olarak Doğu Avrupa'daki iş birlikleri ile 29 ülkede faaliyet gösteriyor. Ford'un ağır ticari araçlar ve ilgili dizel motor ve motor sistemleri için küresel mühendislik merkezi olan Ford Otosan, sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve Kuzey Amerika dahil tüm potansiyel ihracat pazarlarında rekabet edecek ürünler sunabilmek için ileri teknolojiler üzerinde çalışıyor.