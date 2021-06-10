Ford Trucks'tan Lüksemburg pazarına yeni adım

Ağır ticari sektöründe gerek mühendislik tecrübesi gerekse 60 yıllık mirası ile öne çıkan Ford Trucks, dünya çapında büyümesine Portekiz, İspanya, İtalya ve Belçika'da arka arkaya gerçekleştirdiği açılışların ardından Lüksemburg ile devam ediyor.

Ağır ticari sektöründe gerek mühendislik tecrübesi gerekse 60 yıllık mirası ile öne çıkan Ford Trucks, dünya çapında büyümesine Portekiz, İspanya, İtalya ve Belçika'da arka arkaya gerçekleştirdiği açılışların ardından Lüksemburg ile devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödülünün sahibi olan çekicisi F-MAX başta olmak üzere, Ford Otosan mühendislerinin Eskişehir'de sıfırdan geliştirdiği ürün portfolyosu ve yenilikçi teknolojiler ile uluslararası arenada yoğun talep gören Ford Trucks, Batı Avrupa yayılım planlarında stratejik öneme sahip Lüksemburg pazarına yeni distribütörü GTTS iş birliği ile giriş yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, Ford Trucks'ın uluslararası büyüme planlarına pandemiye rağmen, kilit önem taşıyan pazarlarda ardı ardına açılışlar ile önemli adımlar attıklarını belirterek, "Pandemiyle birlikte yükselen e-ticaret trendi, tüm dünyada lojistik ve nakliye ihtiyacını artırdı. Pandeminin bu etkisine paralel olarak, global çapta özellikle kamyon, çekici talebinde artış devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Turfan, şunları kaydetti:

"Ağır ticari endüstrisi, 2021'e büyüme ivmesiyle başladı, önümüzdeki dönem bu büyümenin devam edeceğini öngörmekteyiz. Bu rüzgarı da arkamıza alarak, Batı Avrupa'nın tamamına yayılma hedefimize hız kesmeden devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda Belçika'daki ilk distribütörümüzü atayarak büyümemizi sürdürdük, şimdi de hız kesmeden Lüksemburg'daki bayi yapılanmamızı tamamlıyoruz.

Ağır ticari sektöründe kalite ve hizmet beklentisinin en yüksek olduğu pazarlardan biri olan Lüksemburg'da sektörün önde gelen, tecrübeli kuruluşlarından GTTS ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Lüksemburg'un markamız için önemli fırsatlar barındırdığına inanıyoruz. Burada, en verimli taşıma çözümleri sunan modellerimizle yeni müşterilerimize değer yaratmayı hedefliyoruz. Avrupa, Ford Trucks'ın ana ihracat pazarı ve Lüksemburg büyüme planlarımızda önemli bir role sahip. Ford Trucks olarak, Batı Avrupa'da kalıcı ve güçlü büyüme için gerekli hazırlıklarımızı tamamlıyoruz, sırada Almanya, Fransa ve Hollanda var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık