Ford Trucks ağır ticari pazarda global büyümeye odaklandı

2021 yılını ürün ve geliştirmelerle karşılayan Ford Trucks, salgının zorlayıcı etkilerine rağmen geride bıraktığı 2020'nin ardından gelecek dönem için yeni pazarlara adım atarak ağır ticari pazarında da global büyüme hedefliyor.

2021 yılını ürün ve geliştirmelerle karşılayan Ford Trucks, salgının zorlayıcı etkilerine rağmen geride bıraktığı 2020'nin ardından gelecek dönem için yeni pazarlara adım atarak ağır ticari pazarında da global büyüme hedefliyor.

Ford Trucks açıklamasına göre, ağır ticari sektöründe hem mühendislik tecrübesi hem de 60 yıllık mirasıyla öne çıkan marka, bir yandan yurt dışında yeni pazarlara adım atmaya hazırlanırken, diğer yandan müşterilerine sunduğu yeni ürün ve hizmetlerle iç pazardaki büyümeye devam ediyor.

"İlk 3 ay sonunda yüzde 30'un üzerinde pazar payı elde ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, Türkiye ağır ticari pazarı ekseninde, Ford Trucks'ın ilk 3 aydaki performansını ve global büyüme planlarını paylaştı.

Turfan, salgınla birlikte ağır ticari endüstrisinde inişlerin çıkışların yaşandığını, zorlu ancak başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Pandemiyle beraber fiziksel yapılan birçok alışveriş e-ticarete kayarken, bu da doğal olarak lojistik ve nakliye ihtiyacını artırdı. Pandeminin bu etkisine paralel olarak, özellikle kamyon, çekici talebinde artış devam ediyor. Ağır ticari endüstrisi, 2021'e büyüme ivmesiyle başladı, önümüzdeki dönem bu büyümenin devam edeceğini öngörmekteyiz. 2021 yılı ilk çeyrekte 6 bin 100 adet satışa ulaşan ağır ticari pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 150 büyüme gösterdi. Çekici segmenti yüzde 66'lık payla bu büyümede önemli rol oynadı. Ford Trucks olarak biz de 2021 yılına hızlı bir başlangıç yaparak ilk 3 ay sonunda yüzde 30'un üzerinde pazar payı elde ettik."

"Uluslararası pazarlarda en yüksek ilk çeyrek satış adetlerine ulaştık"

Turfan, Ford Trucks'ın uluslararası pazarlarda satış rakamlarının güçlendiğini belirterek, "Uluslararası pazarlarda satış adetlerimizi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 137 artırarak en yüksek ihracat adetlerine ulaştık. Orta ve Doğu Avrupa'daki genişlememizi 2018'de tamamlamıştık. Batı Avrupa'daki yapılanmamıza ise 2019'da İspanya, Portekiz ve İtalya'daki distribütörlerimizi atayarak başladık. Mart ayında Belçika'daki ilk distribütörümüzü atayarak pazara girdik. Sırada Almanya, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg var. Özellikle, Almanya bizim için en önemli pazarlardan biri ve buradaki görüşmelerimizde son faza geçtik. Çok kısa bir süre içinde Almanya pazarına girmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak