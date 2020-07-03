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Ford Transit, 10 vitesli otomatik şanzıman seçeneğiyle Türkiye'de

Ford, hafif ticari araç modeli Transit'i yeni 10 vitesli otomatik şanzımanlı versiyonu ile müşterilere sunuyor.

Ford Transit, 10 vitesli otomatik şanzıman seçeneğiyle Türkiye'de
03.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:44

Ford, hafif ticari araç modeli Transit'i yeni 10 vitesli otomatik şanzımanlı versiyonu ile müşterilere sunuyor.

Ford Otosan açıklamasına göre, 2.0 litrelik EcoBlue Upgrade 170 PS arkadan çekişli dizel motor ile sunulan yeni 10 vitesli otomatik şanzıman, daha fazla dayanıklı, yüksek performans ve 2 bin 800 kilograma kadar çekme kapasitesi ile öne çıkıyor.

Ticari hayatın zorlukları göz önüne alınarak tasarlanan sınıfında tek 10 ileri otomatik şanzıman, şehir içi ve şehir dışı ürün, yük teslimatları ve yolcu taşımacılığı için de yüksek yakıt verimliliği sunan bir alternatif sunuyor.

Yeni şanzıman, şehir içi ürün, mal teslimatı yapan veya ulaşım, transfer, servis taşımacılığı gibi hizmetler sunan ve bununla birlikte yoğun trafikle birlikte operasyonel zorluklarla karşı karşıya kalan müşterilere büyük kullanım kolaylığı sunuyor.

Ayrıca, 15 ve 17 kişilik yolcu kapasiteli Transit minibüsler için de daha fazla yakıt verimliliği ve yüksek performans sunan bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Ford mühendislerinin geliştirdiği yeni şanzıman, daha önce 2020 Uluslararası Yılın Pick-up'ı (IPUA) Yeni Ford Ranger ve F150 pick-up'ların yanı sıra Ford'un ikonik spor otomobili Mustang gibi çeşitli modellerde kullanıldı.

Şimdi Transit'le birlikte sunulan, daha geniş ve büyük araçlarda işletmeler için yakıt ve bakım maliyetini en aza indirecek şekilde tasarlanan 10 vitesli otomatik şanzıman, motorun performanstan ödün vermeden en verimli kombinasyonla işlevini yerine getirmesine imkan sağlıyor.

Sürücüler, işletmeler ve filolar için işletme maliyetlerini en aza indiriyor.

Yüksek yakıt verimliliği ve dayanıklılık için tasarlandı

Daha fazla dişli oranına sahip yeni 10 vitesli tasarım, Transit'in 170 PS 2.0 litrelik EcoBlue Upgrade motorun yüksek verimliliğine en uygun performansı sunarken, sürücü tepkilerine daha duyarlı bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Gerçek zamanlı adaptif vites değiştirme özelliği, şanzımanın değişen yol koşullarına uyum sağlamasına imkan tanıyor, şehir içi yoğun dur-kalk trafik, arazi, yokuş gibi değişken koşullarda performans ve yakıt verimliliği açısından optimum vites seçimini mümkün kılıyor.

10 vitesli otomatik şanzıman, Transit'in sürüş dinamiklerine ve teknolojilerine paralel, maksimum yakıt tasarrufu için Otomatik Başlat-Durdur (Start-Stop) özelliğiyle birlikte çalışacak şekilde geliştirildi.

Yeni şanzıman, çok yavaş hızlarda ve aracın hareket etmeden durduğu anlarda dahi, kolay hızlanma ve kalkış imkanı sağlayabiliyor.

Ticari hayatın zorlu, pratiklik gerektiren şartlarına göre tasarlanan şanzıman, geliştirilirken binlerce kilometrelik yorucu arazi yarışlarını da kapsayan 6 milyon kilometreyi aşan dayanıklılık testlerine tabi tutuldu.

Yüksek araç ağırlıklarını kaldırabilme kapasitesi ve basit otomatik kullanım, yeni şanzımanı ürün, yük teslimatı ve yolcu taşımacılığı içinde uygun kılıyor.

Büyük araç kullanımında daha az tecrübeli olan sürücülerin başlat-durdur gibi özellikler ile sıkışık trafik şartlarıyla da baş etmesini kolaylaştırıyor. Vites kutusunun verimliliği ve dayanıklılığı, otomatik şanzımanı filo yöneticileri için toplam sahip olma maliyeti, kullanım ömrü ve yük-yoğunluk kapasitesi bakımından da uygun hale getiriyor.

Yeni 10 vitesli otomatik şanzımana sahip Ford Transit Minibüs 271 bin 100 TL'den, Ford Transit Van 194 bin 400, Ford Transit Kamyonet 208 bin 700 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla Ford Yetkili Satıcıları'nda müşterilere sunuluyor.

Kaynak: AA

Manşet

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