CARMEDYA.COM – Ford, Cenevre'de SUV ailesinin en ileri teknoloji donanımlarına sahip aracı yeni Edge ile sahne alıyor. Yeni Edge ileri sürüş destek teknolojileri bulunuyor.

Ford SUV ailesinin yeni üyesi Yeni Edge Cenevre'de



Edge, sportif ST Line donanımı, yenilikçi sürüş destek teknolojileri, güçlü motoru ve premium konfor sunan donanımlarıyla Avrupalı otomobil severler ile buluşuyor. İkincil çarpışma freni, acil durum manevra destek sistemi, geliştirilmiş adaptif hız kontrol sistemi ve şerit hizalama sistemleri bulunuyor.

Yeni motor yakıt verimliliğini optimize ederek kullanıcılara avantaj sağlıyor. Edge'in yeni güçlü motoru, 8 ileri tam otomatik şanzıman ve 4×4 çekiş sistemiyle sunulabiliyor. Apple CarPlay ile eşleştirilebilen Ford'un sofistike SYNC 3 araç içi bilgive eğlence sistemi, 8 inç renkli dokunmatik ekranla destekleniyor. Ford ve Bang & Olufsen'in işbirliği ile geliştirilen B&O Play ses sistemi, ısıtmalı ve soğutmalı deri koltuklar bulunuyor.

