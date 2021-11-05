Ford Otosan'ın Türkiye'de ürettiği Transit Custom'a "altın" ödül

Ford Otosan'ın Kocaeli Fabrikalarında üretilen Ford Transit Custom, ileri sürüş destek teknolojileriyle bağımsız araç güvenliği kuruluşu Euro NCAP tarafından "altın" ödüle layık bulundu.

Ford Otosan'ın açıklamasına göre, Transit Custom, ileri sürüş destek sistemlerinin değerlendirilmesi sonucu en üst derecelendirme olan "altın" ödüle layık görüldü.

Ford, bu yeni ödülle daha büyük Ford Transit'in geçen yıl aldığı altın ödülden sonra hem 1 ton hem 2 ton segmentlerinde altın ödüle sahip ticari van'ları olan tek van üreticisi oldu. Şirket, ayrıca test edilen tüm araçlar arasında en yüksek puanları alan Transit ile ürün yelpazesinde birden fazla altın ödüle sahip ticari vanı olan tek üretici konumunda yer aldı.

Güvenlik özelliklerinin geliştirilmesi ve bu kapsamda Emniyet Kemeri Hatırlatma 2 teknolojisinin bu yılın başlarında standart olarak sunulması gibi iyileştirmeler Transit Custom'ın aldığı ödüle katkıda bulundu

Açıklamada görüşleri yer alan Ford Avrupa Ticari Araçlar Genel Müdürü Hans Schep, sürücü güvenliğini hem kendilerinin hem de müşterilerin çok önemsediğini bildirdi.

Schep, "Bu nedenle ticari vanlarımızı her işletmenin çalışanlarını korumaya ve trafik kazalarını önlemeye yardımcı olacak özelliklerle tasarlıyoruz. Müşterilerimizin işlerine değer katmak için her fırsatı değerlendiriyoruz. Ford'un ticari van güvenliği alanındaki liderliğinin Euro NCAP tarafından takdir edildiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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