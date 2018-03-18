Ford Otosan'ın İhracatı 5 Milyar Dolara Dayandı

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Ford Otosan, geçen yıl 5 kıtada 89 ülkeye 297 bin 396 araç ve yedek parça ihraç ederken, şirketin 2016'da 3,8 milyar dolar olan ihracat geliri de bu dönemde yüzde 29 artışla 4,9 milyar dolar oldu.