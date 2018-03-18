Ford Otosan'ın İhracatı 5 Milyar Dolara Dayandı

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Ford Otosan, geçen yıl 5 kıtada 89 ülkeye 297 bin 396 araç ve yedek parça ihraç ederken, şirketin 2016'da 3,8 milyar dolar olan ihracat geliri de bu dönemde yüzde 29 artışla 4,9 milyar dolar oldu.

Ford Otosan'ın İhracatı 5 Milyar Dolara Dayandı

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Ford Otosan, geçen yıl 5 kıtada 89 ülkeye 297 bin 396 araç ve yedek parça ihraç ederken, şirketin 2016'da 3,8 milyar dolar olan ihracat geliri de bu dönemde yüzde 29 artışla 4,9 milyar dolar oldu.

Kaynak: Dunya.com

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