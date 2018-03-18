Ford Otosan'ın İhracatı 5 Milyar Dolara Dayandı

ŞAHİN OKTAY - Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Ford Otosan, geçen yıl 5 kıtada 89 ülkeye 297 bin 396 araç ve yedek parça ihraç ederken, şirketin 2016'da 3,8 milyar dolar olan ihracat geliri de bu dönemde yüzde 29 artışla 4,9 milyar dolar oldu.

AA muhabirinin şirketin faaliyet raporundan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin önde gelen otomotiv üreticilerinden Ford Otosan, pazar büyümesi ve araçlarına olan yoğun talebin etkisiyle 2017'yi güçlü sonuçlarla kapattı.

Geçen yıl kapasite artırım yatırımının ilk fazının tamamlanmasıyla Gölcük, Yeniköy ve İnönü fabrikalarının toplam üretim kapasitesini 440 bin adede yükselten şirket, bu dönemde yüksek dış talebe bağlı olarak önceki yıla göre yüzde 12'lik artışla 373 bin 7 araç üretti.

Türkiye toplam araç üretiminin yüzde 22'sini, ticari araç üretiminin yüzde 67'sini tek başına sağlayan Ford Otosan, söz konusu dönemde tarihindeki yıllık üretim rekorunu kırarken, kapasite kullanım oranını da 8 puan artışla yüzde 88'e çıkardı.

Tarihinin en yüksek ihracatı

Ford'un Avrupa'daki büyüme odaklı stratejisi, Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim merkezi konumunda olan Ford Otosan'a ihracat açısından önemli katkı sağladı.

Avrupa'da satılan "Transit" model ürün gamının yüzde 80'ini üreten Ford Otosan, 2017'de ihracat adedini yüzde 16 arttırarak 297 bin 396'ya yükseltti. Şirketin 2016'da 3,8 milyar dolar olan ihracat geliri ise geçen yıl yüzde 29 artarak 4,9 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Model bazında ihracatta ilk sırayı yüzde 53 payla "Custom" alırken, "Transit" yüzde 34 ile ikinci, "Courier" de yüzde 13 ile üçüncü oldu.

Geçen yıl 5 kıtada 89 ülkeye araç satan şirketin ana ihracat pazarı Avrupa oldu. Şirketin dış satışlarında ilk sırayı yüzde 33 payla İngiltere alırken, bu ülkeyi yüzde 16 payla Almanya, yüzde 8 payla Fransa ve İspanya, yüzde 6 payla İtalya takip etti.

Toplam üretim kapasitesi 455 bin adede yükselecek

Custom modeline olan yüksek ihracat talebini karşılamak için geçen yıl yatırım kararı alan şirket, Gölcük fabrikasının 290 bin adet olan kapasitesini 52 milyon dolarlık yatırımla iki aşamada 330 bine çıkarmak için çalışma başlattı.

Yatırımın ilk aşamasının 2017'nin son çeyreğinde devreye alınmasıyla şirketin Gölcük fabrikasındaki kapasitesi 315 bin adede, 415 bin olan toplam kapasitesi ise 440 bin adede çıktı. Çalışmaların Eylül 2018'de tamamlanmasıyla şirketin toplam araç üretim kapasitesi 455 bin adede yükselecek.

Kadın istihdamı yüzde 26 arttı

2013-2017 döneminde toplam istihdamını yüzde 78 arttıran Ford Otosan, 2017'de de otomotiv sektöründeki istihdam liderliğini sürdürdü. Şirketin 2016'da 10 bin 261 olan toplam istihdamı geçen yıl yüzde 12'lik artışla 11 bin 501'e ulaştı.

Türk otomotiv endüstrisinin en yüksek istihdamını sağlayan Ford Otosan, kadın istihdamında da lider konumda bulunuyor. Kadın istihdamına yönelik çalışmalar sonucunda şirketteki kadın çalışan sayısı geçen yıl yüzde 26 artarak bin 743'e yükseldi.