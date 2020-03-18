Ford Otosan'dan koronavirüs tedbirleri
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Ford Otosan'dan koronavirüs tedbirleri

Ford Otosan, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında fabrikalarında üretime iki hafta ara vereceğini açıkladı.

18.03.2020 21:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:58
Ford Otosan'dan koronavirüs tedbirleri

Ford Otosan, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında fabrikalarında üretime iki hafta ara vereceğini açıkladı.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili, gerekli önlem ve aksiyonların Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ve Koç Topluluğu genelinde uygulanmakta olan tedbirlere paralel olarak güncellenmeye devam edildiği belirtildi.

Bu doğrultuda, Pandemi (Salgın hastalıklar) Eylem Planı'nın mevcut duruma göre revize edilerek devreye alındığı belirtilen açıklamada, "Ford Otosan Enfeksiyon Komitemizi topladık ve Koç Holding Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nin de yönlendirmeleri ile gerekli aksiyonları belirledik. Olası bir salgına karşı tıbbi malzeme ve ilaç envanterlerimizi güncelledik. İşlerimizin devamını sağlayabilmek için senaryo planlarımızı yaptık. Seyahat ve yurt dışı çıkışlarına yönelik kısıtlamalar ve aksiyon planları oluşturduk. Şirketimize ziyaretçi girişini durdurduk. Riskli sağlık grubunda yer alan hamile, diabet gibi kronik hastalıkları olan çalışanlarımızı evden çalışmaya yönlendirdik.

Tüm bunların ötesinde ocak ayı sonu itibariyle çalışanlarımız için koronavirüsü farkındalık ve bilinçlendirme kampanyası başlattık." ifadelerine yer verildi.

"Gerekli aksiyonları almaya devam ediyoruz"

Ford Otosan'ın tüm yerleşkelerinde "Genişletilmiş Genel Hijyen Planı"nın devreye alındığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda yemekhane, soyunma odaları, dinlenme alanları, toplantı odaları, üretim ve depolama alanları, ofisler, servis araçlarının biyosidal ve insan sağlığına zararı olmayan ürünlerle temizlendiği kaydedildi.

Sık temas edilen yüzeylerle ofis havalandırma sistemlerinin bu hijyen planı kapsamında dezenfekte edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"En hassas alanlardan biri olan yemekhaneler ve toplantı salonlarında minimum emniyet mesafesi düzenine geçilmiştir. Şirket içi toplantılar ve şirket dışı katılımcıları olan toplantılar dijital platformlara taşınarak online olarak yapılmaktadır.

Ulusal ve bölgesel tedarik zincirimizin durumu ve planlamaları içinse süreci yakından izleyen özel ekipler kurulmuştur. Ford Otosan olarak, gelişmeleri yakından takip ediyor, global ekiplerimizle birlikte irtibat halinde gerekli aksiyonları almaya devam ediyoruz."

"Üretime 2 hafta ara verilmesi kararlaştırılmıştır"

Açıklamada, Avrupa'da ticaretin durması ve ülkelerin karantinaya girmesiyle birçok markanın üretimini ve satışlarını durdurduğu hatırlatılarak, bu gelişmelerle birlikte, Ford Otosan'ın da Sağlık Bakanlığı'nın iş ve toplum sağlığına yönelik açıkladığı tedbirlere paralel olarak üretim operasyonlarıyla ilgili bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarımızda üretim operasyonlarımıza 2 hafta boyunca ara verilmiştir.

Bu kapsamda; Gölcük fabrikamızdaki Custom hatlarında üretim çalışmasına, 19 Mart Perşembe gün sonu itibarıyla,

Gölcük fabrikamızda Transit hatlarında ve Yeniköy fabrikamızda üretim operasyonlarına ise 21 Mart Cumartesi günü sonu itibarıyla,

Ford Trucks kamyon ve çekicileri ile motor ve motor sistemleri üretimi gerçekleştiren Eskişehir fabrikamızda ise üretim operasyonlarına 21 Mart Cumartesi gün sonu itibarıyla 2 hafta ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

Ayrıca tüm ofis çalışanlarımız, kritik olarak belirlenen kişiler haricinde, evden çalışmaya geçecektir. Bu süreç içerisinde yerleşkelerimizde çalışacak arkadaşlarımız için uyguladığımız tüm önlemler artırılarak alınmaya devam edecektir. Özellikle toplu halde bulunulan yemekhane ve personel taşımacılığı gibi hizmetler de yeniden düzenlenmiştir. Yemek arası uzatılmış, aynı anda belli sayıda kişinin toplu olarak yer alması sağlanmıştır. Servislerin de sayısı artırılmış ve çalışanlarımızın toplu bulunduğu ortamlarda temasın minimuma indirilmesi sağlanmıştır.

Konuyla ilgili tüm önlem ve planlarımızı Sağlık Bakanlığımız ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kamuoyuyla paylaştığı tedbirlere paralel olarak güncellemeye devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

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