Ford Otosan'dan evlerinden çıkamayan emeklilere vefa projesi
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Ford Otosan'dan evlerinden çıkamayan emeklilere vefa projesi

Ford Otosan Gönüllü Platformu Gönlüm Senle, Covid-19 salgınının en çok etkilediği yaş grubunda yer alan emeklilerine yönelik “Sen Ara, Ford Otosan Burada” projesini hayata geçirdi.

Ford Otosan'dan evlerinden çıkamayan emeklilere vefa projesi
20.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:10

Ford Otosan Gönüllü Platformu Gönlüm Senle, Covid-19 salgınının en çok etkilediği yaş grubunda yer alan emeklilerine yönelik "Sen Ara, Ford Otosan Burada" projesini hayata geçirdi.

Bir dayanışma projesi olan "Sen Ara, Ford Otosan Burada", Ford Otosan gönüllülerini, şirketin 65 yaş üzeri emeklileriyle bir araya getirdi. Projeye dahil olmak isteyen gönüllüler aldıkları ön eğitimin ardından telefonla ulaştıkları büyüklerinin taleplerini yanıtlamaya, karantina döneminin yarattığı endişe ve kaygılardan uzaklaşmalarını sağlamaya çalıştı. Ayrıca, bu görüşmeler sırasında kendilerinin bu dönemde evde kalmalarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha hatırlatıldı. Emekli Ford Otosanlılar tarafından şükranla karşılanan proje, genç nesiller için de pek çok öğretici deneyime vesile oldu.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, projeye ilişkin değerlendirmesinde, "O kadar sıradışı bir dönemden geçiyoruz ki, bu dönemden güçlü çıkmak için iletişimde kalmak ve dayanışma ruhunu korumak çok önemli. Ford Otosan olarak bu dayanışmayı hem hizmet ve servislerimizde sunduğumuz kolaylıklarla hem de sağlık çalışanlarına destek olmak üzere paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz yüz siperliği, aerosol box ve koruyucu tulum üretimleriyle sergilemeye gayret ettik. Ayrıca bu dönemin en fazla etkilenen kesimlerinden birinin de 65 yaş üzeri vatandaşlarımız olduğunu unutmadık. Sosyal mesafeyi korumaya büyük özen gösterirken, gönüller arasındaki mesafeyi kısaltmak için çaba harcamanın önemine inandık. Gönlüm Senle platformu ile hayata geçirdiğimiz proje yalnızca emeklilerimize bu dönemde destek olmamızı sağlamadı. Aynı zamanda genç Ford Otosanlılar kendileriyle aynı yollardan geçmiş büyükleriyle bir araya gelerek önemli bir hayat deneyimi kazandı. Ford Otosan ailesi olarak güçlü birlikteliğimizi bir kez daha pekiştirdiğimiz bu proje hepimiz için mutluluk ve gurur vesilesi oldu" diye konuştu.

Kaynak: Carmedya.com

Manşet

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