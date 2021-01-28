Ford Otosan, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ford Otosan, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi

28.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:48
Ford Otosan, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi

"İş'te Eşitlik" anlayışıyla hareket eden ve otomotiv sektöründe kadın çalışan sayısını artırmak hedefiyle faaliyet gösteren Ford Otosan, sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında herkese eşit fırsatlar sunma ve kadın istihdamını artırmak için gerçekleştirdiği çalışmalarla 2021 Bloomberg...

"İş'te Eşitlik" anlayışıyla hareket eden ve otomotiv sektöründe kadın çalışan sayısını artırmak hedefiyle faaliyet gösteren Ford Otosan, sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında herkese eşit fırsatlar sunma ve kadın istihdamını artırmak için gerçekleştirdiği çalışmalarla 2021 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde (Bloomberg GEI) yer aldı.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında hayata geçirilen endekste 11 farklı sektörden şirketler, uyguladıkları politikalar, toplumsal katılım, geliştirilen ürünler ve hizmetler gibi alanlarda cinsiyet eşitliğini nasıl teşvik ettiklerine göre değerlendiriliyor. Endekste, şirketlerin uluslararası cinsiyet eşitliği inisiyatiflerine ve taahhütlerine imzacı olup olmadığı gibi kriterler de yer alıyor.

Ford Otosan, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde; kadın çalışanlara yönelik işe alım stratejileri, kadın yönetici oranı, yeni işe alımlardaki kadın çalışanların oranı, çeşitlilik ve kapsayıcılık hedefleri, ebeveyn izin politikaları ile cinsiyet ayrımcılığına yönelik reklam ve pazarlama içerikleri oluşturulması gibi konularda tam not almayı başardı.

"Ülkemizde 'İş'te Eşitlik' için var gücümüzle çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, fırsat eşitliğine dayalı, farklılıklara ve etik değerlere saygılı bir iş ortamı sunmak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Otomotiv sektörünün kadın istihdam lideri olarak, 'İş'te Eşitlik' anlayışı ile kadın çalışanların iş hayatına katılımı başta olmak üzere fırsat eşitliğini tüm sektöre yaymayı, ön yargıları kırarak farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Ülkemiz, Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF) 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'nde 153 ülke arasında maalesef 130. sırada yer almaktadır. Türkiye'nin lider sanayi kuruluşlarından biri olarak bu konuda da sorumluluk üstlenerek ülkemizde 'İş'te Eşitlik' için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünyanın en kapsamlı cinsiyet eşitliği araştırmalarından biri olan Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde Türkiye'den yer alan tek otomotiv, aynı zamanda tek sanayi şirketi olmaktan gurur duyuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Hulusi Akar Yaşar Güler Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Ceyda Düvenci Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Caner Erkin Gökhan Gönül Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kar Kaza Türk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ford Otosan, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 09:49:17. #1.14#
title