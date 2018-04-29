Ford Otosan '4.0'da Liderliği Hedefliyor
Ford Otosan Genel Müdürü Yenigün, Endüstri 4.0'a geçişte hem yakın hem uzak vadeli yol haritasını çıkardıklarını belirterek, "Bu yol haritası kapsamında farklı projeler planlanarak hayata geçirilmeye başlandı" diye konuştu.
Ford Otosan Genel Müdürü Yenigün, Endüstri 4.0'a geçişte hem yakın hem uzak vadeli yol haritasını çıkardıklarını belirterek, "Bu yol haritası kapsamında farklı projeler planlanarak hayata geçirilmeye başlandı" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com