Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi - Kocaeli

2018 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son ayağı olan Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi, başladı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen törende öncü araç olarak ilk startı, klasik Anadol marka otomobille Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün aldı.

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından organize edilen ve toprak etaplarda yarış, Türkiye Historic Rally Şampiyonası ve Ali Sipahi Ralli Kupası'na da puan verecek olan Türkiye Ralli Şampiyonası sezonunun bu son organizasyonu toprak etaplarda gerçekleştirilecek.

Ekipler, bugün ve yarın yaklaşık 102 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 284 kilometrelik yol katedecekler. Büyük heyecana sahne olması beklenen ralli yarın saat 13.00'te 41 Burda Alışveriş Merkezi'nde yer alan finiş podyumundaki ödül töreniyle son bulacak.