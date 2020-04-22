Ford Otosan 23 Nisan kutlamalarını evlere taşıyor
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Ford Otosan, 23 Nisan, Otomobil, Haber

Ford Otosan 23 Nisan kutlamalarını evlere taşıyor

Ford Otosan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 100.

22.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:42
Ford Otosan 23 Nisan kutlamalarını evlere taşıyor

Ford Otosan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 100. yıl coşkusunu yaşatmak için çalışanlarının çocuklarının evlerinden katıldığı bir dizi program hazırlıyor.

"100 yıldır… Sen neredeysen, bayram orada!" mottosuyla gerçekleştirilen kutlamaların hazırlık aşamasında Ford Otosan çalışanlarının çocukları 23 Nisan şarkısını hep birlikte söyledi. Çocukların, evlerinde vokal olarak ya da enstrümanlarıyla seslendirdikleri şarkının kolaj videosu 23 Nisan'da şirketin sosyal medya kanallarından paylaşıldı. Bu özel günde evde bulunan tüm çocuklar, 100. yıl kutlamalarının heyecanına dahil edildi.

23 Nisan gününde ise Ford Otosan sosyal ve Haberleri, Spor Haber'>spor kulüpleri çocuklara yönelik canlı online etkinlikler düzenleniyor. Ford Otosan'ın Kocaeli, Eskişehir ve İstanbul'daki tüm çalışanlarının çocuklarını bir araya getirerek gerçek bir bayram havası yaratılan etkinlikler arasında resim, spor, Espor, kukla yapımı, bisiklet temel bakımı yer alıyor.

23 Nisan videosunu izlemek için:

Kaynak: Carmedya.com

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