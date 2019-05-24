Ford otonom teslimat robotu Digit'i tanıttı

– ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, Agility Robotics ile yaptığı Ar-Ge çalışmaları sonucu oluşturulan Digit isimli otonom teslimat akıllı robotunu tanıttı.

İnsan görünümlü iki bacaklı Digit'in 20 kilogram olduğu, engebeli arazilerde rahatça yürüyebildiği ve engelleri dengesi bozulmadan aşabildiği belirtildi. Otonom teslimat robotları için oldukça önemli olan bu özelliğin yanı sıra Digit, kendi kendine katlanarak oldukça küçük bir hacme ulaşabiliyor.

Otonom robotu, teslimat yapılacak olan evin önüne kadar nereye gitmesi gerektiği ve oraya nasıl gidileceği bilgisi ile donatılmış olan sürücüsüz bir aracın taşıdığı ve varış noktasına ulaşıldığında araçtan inen robota ihtiyaç duyacağı tüm bilgilerin kablosuz olarak iletildiği vurgulandı.

Ford Araştırma, Mühendislik ve Teknoloji'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Ken Washington, Digit'le ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Işık ve mesafe sensörü LİDAR ve stereo kameralarla donatılmış olan Digit, temel senaryolar dahilinde engelleri aşarak araçtan paketi bırakacağı kapı önüne kadar rahatlıkla ulaşacak kapasiteye sahip. Agility ile işbirliğimiz sayesinde, Digit'in sürücüsüz araçlarla en iyi şekilde nasıl çalışacağını ve bu yeni teslimat metodunu geleceğe daha iyi biçimde taşımanın yollarını bulmak için durmaksızın çalışıyoruz." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA