Ford Otomotiv: Söz konusu yatırım, Ford Otosan'ın kapasitesini toplam 650 bin adede çıkartan 20 milyar 501,2 milyon lira tutarında Proje Bazlı Devlet...
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Ford Otomotiv: Söz konusu yatırım, Ford Otosan'ın kapasitesini toplam 650 bin adede çıkartan 20 milyar 501,2 milyon lira tutarında Proje Bazlı Devlet...

16.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:16
Ford Otomotiv: Söz konusu yatırım, Ford Otosan'ın kapasitesini toplam 650 bin adede çıkartan 20 milyar 501,2 milyon lira tutarında Proje Bazlı Devlet...

Ford Otomotiv: Söz konusu yatırım, Ford Otosan'ın kapasitesini toplam 650 bin adede çıkartan 20 milyar 501,2 milyon lira tutarında Proje Bazlı Devlet Yardımı kapsamında gerçekleştirilecek.

Ford Otomotiv: Söz konusu yatırım, Ford Otosan'ın kapasitesini toplam 650 bin adede çıkartan 20 milyar 501,2 milyon lira tutarında Proje Bazlı Devlet Yardımı kapsamında gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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