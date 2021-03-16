Ford Otomotiv: Söz konusu yatırım, Ford Otosan'ın kapasitesini toplam 650 bin adede çıkartan 20 milyar 501,2 milyon lira tutarında Proje Bazlı Devlet...
16.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:16
Ford Otomotiv: Söz konusu yatırım, Ford Otosan'ın kapasitesini toplam 650 bin adede çıkartan 20 milyar 501,2 milyon lira tutarında Proje Bazlı Devlet Yardımı kapsamında gerçekleştirilecek.
Ford Otomotiv: Söz konusu yatırım, Ford Otosan'ın kapasitesini toplam 650 bin adede çıkartan 20 milyar 501,2 milyon lira tutarında Proje Bazlı Devlet Yardımı kapsamında gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu