Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları

Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla ilgili ayrıntılara ulaşıldı. Soruşturmanın bir numaralı şüphelisi olan 21 yıllık çalışan S.E.E. 85 milyon liralık gayrimenkulü olduğu iddia edilen S.S.E'nin mallarına tedbir konuldu. Yurt dışına çıkışı yasaklanan şüpheli, Şahsuvaroğlu Otomotiv'e 190 milyon, Samsunlu Okutgen Otomotiv'e ise 48 milyon TL kazanç sağlayarak menfaat elde etmekle suçlanıyor.

Ford Otomotiv'de yaşanan 248 milyon liralık yolsuzluk iddiasının ayrıntılarına ulaşıldı. Soruşturmanın bir numaralı şüphelisi 21 yıllık çalışan S.E.E. 85 milyon liralık gayrimenkulü olduğu iddia edilen S.E.E.'nin mallarına tedbir konuldu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre yurtdışına çıkışı yasaklanan S.E.E., Şahsuvaroğlu Otomotiv'e 190 milyon, Samsunlu Okutgen Otomotiv'e ise 48 milyon TL kazanç sağlayarak menfaat elde etmekle suçlanıyor.

Kulisleri hareketlendiren olay, Ford Otomotiv'in geçen 22 Şubat'ta borsaya yaptığı bildirim ile gün yüzüne çıktı. 2020'yi 40 milyar ciro ile kapatan şirketin açıklaması birçok soruyu da beraberinde getirdi. Olaya kimlerin karıştığı, nasıl bir yol izlendiği, şirketin ne tür tedbirler aldığına dair sorulara ise yanıt bulunamamıştı.

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde açılan dava ve icra takip dosyalarından önemli ayrıntılara ulaşıldı. Adım adım bu iddianın ayrıntıları şöyle:

NASIL ORTAYA ÇIKTI?

En az 4 yıl önceden başladığı sanılan 'yolsuzluk' iddiası şirkete yapılan bir ihbarla ortaya çıktı. İhbar sonrası şirkette kırmızı alarm verildi. İhbardaki iddiaların doğruluğunu teyit etmekle işe başlandı. İlk bulgular ihbarı doğruluyordu. Bu aşamadan sonra sıra en önemli delil kaynağı konumundaki bilgisayarın koruma altına alınmasına geldi. Tutanakla el konulan cihaz, suçlamaların odağındaki S.E.E'nin bilgisayarıydı. Şirket denetçileri S.E.E.'ye "Birkaç gün dinlenebilirsin" diyerek işe koyuldu.

KİMLERİN İSMİ GEÇİYOR?

Ford Otomotiv'in iddia ettiği zarara nasıl yol açıldığına geçmeden önce kimlerin suçlandığına bakalım. Şirkete göre, 247.8 milyonluk zarar, iki kesimin iş birliği ile oluştu. Dava dosyasına göre esas sorumlu olarak S.E.E görülüyor. S.E.E, 11 Ekim 1999'da şirkette işe giren bir isim. Nisan 2004'te ise 'Alacaklar Ekip Lideri' oldu.

S.E.E'nin başında olduğu birim şirketin 100 kadar bayisinden olan alacakların takibinden sorumlu. S.E.E gibi, bir dönem Ford Otomotiv'de çalışan eşi D.E. de savcılık dosyasında 'şüpheli' konumda. İşten çıkarılan T.K. ise denetçiler soruşturma yaparken, bir takım dosyayı kayıtlarda silmekle suçlanıyor. S.E.E'nin 50 milyona yakın kazanç sağladığı iddia edilen Samsunlu Okutgen Otomotiv'in üç ortağı K.B., İ.O. ile A.K. de şirketin savcılık dosyasında adları yer alan üç isim.

NE İLE SUÇLANIYORLAR?

Şirketin iç denetim ekibi yoğun bir mesaiye başladı. Her evrak, her kayıt incelendi. Zaman ilerledikçe yeni bilgilere ulaşıldı. Şirketin 247.8 milyon lira zarara uğratıldığı bilgisi üst yönetime bildirildi. İddiaya göre Ford Otomotiv'de oluşan bu zarar iki firmaya kazanç olarak aktarıldı.

Bu firmalardan biri Ford Otomotiv'in yedek parça bayisi Okutgen Otomotiv Limited Şti. 31 Aralık 2020 itibari ile bu şirkete sağlanan kazancın 48 milyon 152 bin 594 lira olduğu iddia ediliyor. Haksız kazanç sağlandığı öne sürülen bir diğer şirket ise Şahsuvaroğlu Otomotiv. Dava dilekçesine göre bu şirkete 2017-2020 arası dönemde sağlanan haksız kazanç 190 milyon 466 bin 146 lira.

SİSTEM NASIL ÇALIŞTI?

Ford Otomotiv'in savcılık başvurusu ve açtığı davaların özü "Şirket personelimiz, bazı bayilere haksız kazanç sağlayarak menfaat elde etti" iddiasına dayanıyor. Şirket, 21 yıllık çalışanı S.E.E'nin , görevi sayesinde ulaşabildiği şirket kayıtları ve elektronik sistemleri maniple ettiğini öne sürüyor.

Dava dilekçesinde özetle şöyle denildi:

"Davalı, limiti olmayan bayiye mal satışı yapılmasına neden oldu. Hileli işlemlerle bay limitlerini yükseltti. Bu sayede diğer birimleri yanıltarak araç veya parça satışı yapıldı. Davalı, kimi zaman da bayi borcunu gizledi. Bazı bayilerin şirkete yatırdıkları avans paraları ile ilişkisi içinde olduğu bayilerin borcunu ödenmiş gibi gösterdi. Örneğin, bankadaki limiti 1 milyon lira olan Okutgen'in limitini 30 milyon olarak kayda girdi. Borcu görünmez hale getirilen bir diğer şirket ise Şahsuvaroğlu Otomotiv... Bu şirketin 2017'de 21 milyon 643 bin 462, 2018'de 45 milyon 531 bin 293, 2019'da 81 milyon 27 bin 428 TL, 2020'de ise 38 milyon 611 bin 406 liralık borcu ödenmiş gibi gösterildi."

SUÇLANAN İSİM KONUŞTU

Hakkında bir dizi dava açılan S.E.E de konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. "Suçlamaların bir teki bile doğru değil" diyen S.E.E, "Biz yılda 12 denetim geçiriyoruz. Benim böyle bir şeyi yapmam mümkün değil. Benim üstümde bir sürü müdür ve yönetici var. Kayıtlarla oynamam imkânsız. Ben yapsam, bunu başkası görür. Yine faturaları değil ben, genel müdür bile değiştiremez. Limit üzeri satış yaptırmakla suçlanıyorum. Ancak bunu bizden üst yönetim istedi. Tüm hesaplarıma gayrimenkullerime tedbir konuldu. Tutuklanmamı talep etmişler ancak savcı yurtdışı yasağı koydu. Söylendiği gibi 85 milyonluk gayrimenkulüm yok. Bana ait 8 gayrimenkul var. Değeri 15-16 milyon TL" dedi.

GÜN GÜN NELER YAŞANDI?

2 Şubat: S.E.E'nin bilgisayarına el konuldu.

S.E.E'nin bilgisayarına el konuldu. 5 Şubat: Şirkete çağrılan S.E.E 'sorguya' alındı; hakkında savcılığa başvuruldu.

Şirkete çağrılan S.E.E 'sorguya' alındı; hakkında savcılığa başvuruldu. 8 Şubat: S.E.E'ye karşı 48 milyon liralık ilk ihtiyati haciz talepli dava açıldı.

S.E.E'ye karşı 48 milyon liralık ilk ihtiyati haciz talepli dava açıldı. 11 Şubat: S.E.E ve T.K.'nın iş akitleri feshedildi.

S.E.E ve T.K.'nın iş akitleri feshedildi. 19 Şubat: S.E.E'ye karşı 247.8 milyonluk ihtiyati haciz davası ve alacak davası açıldı.

S.E.E'ye karşı 247.8 milyonluk ihtiyati haciz davası ve alacak davası açıldı. 22 Şubat: S.E.E'ye karşı 247.8 milyonluk icra takibi yapıldı.

S.E.E'ye karşı 247.8 milyonluk icra takibi yapıldı. 22 Şubat: Ford Otomotiv, olayı borsaya bildirdi.

Ford Otomotiv, olayı borsaya bildirdi. 10 Mart: S.E.E , 21 yıl çalıştığı şirkete karşı işe iade davası açtı.

SUÇLANAN İSİM HİSSESİNİ DEVRETTİ

Ford Otomotiv'in, olayı borsaya bildirmesinden iki gün sonra Samsun'da dikkat çeken bir hisse devir olayı yaşandı. S.E.E'nin 48 milyon lira kazanç sağladığı iddia edilen Samsunlu Okutgen Otomotiv şirketinin yüzde 70 hissesini elinde bulunduran K.B., tüm hissesini İ.O.'ya devrederek ortaklıktan ayrıldı. K.B. de, hakkında suç duyurusunda bulunulan 3 isimden biri.

FATURALAR DOSYAYA GİRDİ

Şirket, S.E.E'nin adına kayıtlı 20 gayrimenkulün 85.2 milyon lira değerinde olduğu iddiasında. Listedeki gayrimenkullerden ikisi ise Tuzla'da bulunan ikiz villalar. S.E.E , geçen yıl 4.8 milyona aldığı bu villaların mobilya ve dekorasyon işlerini, kazanç sağlamakla suçlandığı Okutgen Otomotiv'e fatura etmekle suçlanıyor.

Savcılık dosyasına 1 milyon 360 bin liralık fatura dökümü de sunuldu. S.E.E ise "Dekorasyon işlerinin ödemesini ben yaptım" dedi. S.E.E'nin görmemize izin verdiği dekontun tutarı 1 milyon 340 bin TL'idi. Paranın S.E.E'den çıkış tarihi ise 9 Şubat... Bu tarih, olayın ortaya çıkışından bir hafta sonrasına denk geliyor.