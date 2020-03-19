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Amerika Birleşik Devletleri, Ford, Fiat, Ekonomi

Ford, GM ve Fiat ABD'deki fabrikalarını geçici olarak kapatıyor

ABD merkezli Ford Motor Company, General Motors ve Fiat Chrysler, bu şirketlerde çalışan 150 bin işçiyi temsil eden sendikaların çağrısıyla, Covid-19 salgınına karşı ABD'deki fabrikalarını kapatacaklarını duyurdular.

19.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:56
Ford, GM ve Fiat ABD'deki fabrikalarını geçici olarak kapatıyor

ABD merkezli Ford Motor Company, General Motors ve Fiat Chrysler, bu şirketlerde çalışan 150 bin işçiyi temsil eden sendikaların çağrısıyla, Covid-19 salgınına karşı ABD'deki fabrikalarını kapatacaklarını duyurdular.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, şirketlerin yaptıkları açıklamalara göre, Kanada ve Meksika'daki fabrikalar da kapatılacak.

Otomobil üreticilerinin Kuzey Amerika fabrikalarda Fiat Chrysler'in Jeep Wrangler, GM'nin Chevrolet Silverado kamyoneti ve Ford F serisi kamyon gibi en karlı kamyonlar ve spor araçlar üretiliyor. Sendika liderleri daha önce yaptıkları açıklamalarda, otomobil üreticileri şirketlerden, fabrikaların daha az vardiya ve personel ile çalışmaya devam etmesini ve temizlik için daha fazla zaman ayırmasını istemişlerdi ve şirketler de Çarşamba günü bu talepleri kabul ettiğini açıklamışlardı.

 


Kaynak: DHA

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