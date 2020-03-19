Ford, GM ve Fiat ABD'deki fabrikalarını geçici olarak kapatıyor ABD merkezli Ford Motor Company, General Motors ve Fiat Chrysler, bu şirketlerde çalışan 150 bin işçiyi temsil eden sendikaların çağrısıyla, Covid-19 salgınına karşı ABD'deki fabrikalarını kapatacaklarını duyurdular.

ABD merkezli Ford Motor Company, General Motors ve Fiat Chrysler, bu şirketlerde çalışan 150 bin işçiyi temsil eden sendikaların çağrısıyla, Covid-19 salgınına karşı ABD'deki fabrikalarını kapatacaklarını duyurdular. The Wall Street Journal'ın haberine göre, şirketlerin yaptıkları açıklamalara göre, Kanada ve Meksika'daki fabrikalar da kapatılacak. Otomobil üreticilerinin Kuzey Amerika fabrikalarda Fiat Chrysler'in Jeep Wrangler, GM'nin Chevrolet Silverado kamyoneti ve Ford F serisi kamyon gibi en karlı kamyonlar ve üretiliyor. Sendika liderleri daha önce yaptıkları açıklamalarda, otomobil üreticileri şirketlerden, fabrikaların daha az vardiya ve personel ile çalışmaya devam etmesini ve temizlik için daha fazla zaman ayırmasını istemişlerdi ve şirketler de Çarşamba günü bu talepleri kabul ettiğini açıklamışlardı. Otomobil üreticilerinin Kuzey Amerika fabrikalarda Fiat Chrysler'in Jeep Wrangler, GM'nin Chevrolet Silverado kamyoneti ve Ford F serisi kamyon gibi en karlı kamyonlar ve spor araçlarüretiliyor. Sendika liderleri daha önce yaptıkları açıklamalarda, otomobil üreticileri şirketlerden, fabrikaların daha az vardiya ve personel ile çalışmaya devam etmesini ve temizlik için daha fazla zaman ayırmasını istemişlerdi ve şirketler de Çarşamba günü bu talepleri kabul ettiğini açıklamışlardı.

Kaynak: DHA