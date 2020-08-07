Ford gelecek vizyonunu tanıttı: "Geleceği Bugünden Yaşa"
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Ford gelecek vizyonunu tanıttı: "Geleceği Bugünden Yaşa"

Ford Türkiye, yeni marka vizyonu “Bring on Tomorrow” (Geleceği Bugünden Yaşa) mottosunun ilk örnekleri Yeni Kuga ve Puma’yı dijital lansman ile tanıttı.

Ford gelecek vizyonunu tanıttı:
07.08.2020 16:51 | Son Güncelleme: 07.08.2020 16:55

Ford Türkiye, yeni marka vizyonu "Bring on Tomorrow" (Geleceği Bugünden Yaşa) mottosunun ilk örnekleri Yeni Kuga ve Puma'yı dijital lansman ile tanıttı.

2020 yılına yepyeni bir marka vizyonu ile başlayan Ford Avrupa, "Geleceği Bugünden Yaşa" (Bring on Tomorrow) ana teması ile otonom, bağlanabilir ve elektrikli araçların rol oynayacağı gelecek için yeni bir vizyon belirledi.

Otomotivin geleceği için yol gösterici bir rehber olacak bu vizyon, yenilikçi ürün ve hizmetlerle sürücülere ve yolculara bir araçtan çok daha fazlasını vadediyor.

Ford Otosan da bu global vizyona paralel olarak insan odaklı, hayatı kolaylaştıran tasarım ve yenilikçi teknolojilere sahip ürünleriyle geleceğe hazırlanıyor. Geleneksel süreç ve teknolojilerin yerini çevreci, elektrikli, hibrit ve otonom teknolojilere bıraktığı "Geleceği Bugünden Yaşa" vizyonunu yansıtan ilk modeller, son dönemin yükselen trendi SUV segmentinin iki önemli oyuncusu olan Yeni Kuga ve Puma oldu. Kısa süre önce müşterilerle buluşan Ford SUV dünyasının bu en yeni üyeleri, Ford'un akıllı bir dünya için akıllı araçlardan oluşan kapsamlı bir ürün portföyü geliştirme planlarının da başlangıcını temsil ediyor.

"Artık geleceği hayal etmiyoruz, yaşatıyoruz"

Ford'un artık "gelecek"ten konuşan bir marka olduğunu vurgulayan Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk; "Ford dünyasında bir slogan veya kampanyadan çok daha fazlası olan 'Geleceği Bugünden Yaşa', otomotivin geleceği için yol gösterici bir rehber olacak. Ford Otosan olarak bu yeni vizyon doğrultusunda otomotiv sektörünü yeniden yaratan marka olmak üzere yolumuza devam ediyoruz. Artık biz geleceği hayal etmiyoruz, yaşatıyoruz. Köklü mirasımızdan aldığımız güçle, bu değişimi satış ve satış sonrası müşteri deneyiminden başlayarak araçlarımıza ve teknolojilerimize yansıtmaya devam ediyoruz. Son yıllarda hızla büyüyen SUV segmentinde dengeleri değiştirecek Yeni Kuga ve Yeni Puma, bu alandaki iddiamızı yeni modellerle ortaya koyma yaklaşımımızın en önemli adımlarından biri" diye konuştu.

Geleceği Bugünden Yaşa

Ford, "Geleceği Bugünden Yaşa" vizyonu çerçevesinde, marka ile özdeşleşen, güven, uygun fiyat ve keyifli sürüş değerlerini gelecek modellerine de taşıyor. Yakın gelecekte sunulması planlanan hibrit ve elektrikli modellerin, sadece ayrıcalıklı bir kesime değil tüm tüketicilere hitap etmesine özen gösteriliyor. Ar-Ge süreci devam eden yeni modeller, elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve içten yanmalı motorlara uygun esnek yapıları sayesinde değişken koşullara rahatlıkla ayak uydurabiliyor.

Kaynak: Carmedya.com

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