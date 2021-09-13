Ford, en yeni elektrikli araçlarını Autoshow'da görücüye çıkardı - Haberler
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Ford, en yeni elektrikli araçlarını Autoshow'da görücüye çıkardı

AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
Ford, en yeni elektrikli araçlarını Autoshow'da görücüye çıkardı

Ford, geleceğin teknolojileri ile donatılan en yeni otomobillerini bu yıl ilk kez dijital olarak gerçekleştirilen "Autoshow 2021 Mobility" fuarında sergiliyor.

Ford, geleceğin teknolojileri ile donatılan en yeni otomobillerini bu yıl ilk kez dijital olarak gerçekleştirilen "Autoshow 2021 Mobility" fuarında sergiliyor.

Ford Otosan açıklamasına göre, Ford için yeni bir elektrikli dönemin başlangıcını sembolize eden, yeni ve tamamen elektrikli Mustang Mach-E, ticari işletmeler ve filo müşterileri için heyecan verici bir yolculuğun başlangıcı, tam elektrikli ilk Transit olan E-Transit'in yanı sıra retro stili, etkileyici arazi yetenekleri ile dünya çapında ses getiren Ford Bronco gibi modeller etkinlikte otomobil severlerin beğenisine sunuluyor.

İleri sürüş destek teknolojileri, Sync4 iletişim ve eğlence sistemi gibi en yeni teknolojilere sahip araçlarını ilk kez görücüye çıkaran Ford, ayrıca SUV&Crossover segmentinin öncü modelleri Kuga ST-Line, Puma ST-Line, Ecosport ST-Line'ın yanı sıra Focus 4K Titanium, Ranger Wildtrak ve Ranger Raptor da Dijital Autoshow'da sergiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, şunları kaydetti:

"Otomotivde gelecek ve gerçek arasındaki boşluk kapanırken, Ford olarak geleceği bugünden yaşamaya yönlendiren teknolojiler ile gelecekle gerçeği buluşturuyoruz. Bugün dijital Autoshow'da sunduğumuz araçlarımız, daha sürdürülebilir motor teknolojilerine, otonom ve bağlantılı özelliklere sahip, Ford'un gelecek vizyonunu yansıtan modeller. En ileri teknolojilere sahip araçlarımızı, elektrifikasyonda öncü modellerimizi ve geleceğe dair heyecan duyduğumuz en yeni teknolojileri, otomobil tutkunlarının beğenisine sunuyoruz. İkonik Mustang'in ilk yepyeni ve tamamen elektrikli, 335 ile 600 kilometre arası menzil imkanı sunan versiyonu Mustang Mach-E, bu dönüşümün en önemli göstergesi niteliğinde. Diğer yandan Türkiye'de üretilecek, ilk tam elektrikli Transit olma özelliğini taşıyan E-Transit, etkileyici arazi kabiliyeti ile yepyeni Ford Bronco ile mobilite ve elektrifikasyonun öncü rol oynadığı bu yeni dünyanın kapılarını aralıyoruz. Geleceği, Ford teknolojileri ile gerçeğe dönüştürürken, bu heyecan verici dönüşümü herkese deneyimletmek, Ford'un en yeni modellerini, yeni nesil teknolojileri ve 'geleceği' müşterilerimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz."

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri
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