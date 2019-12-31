Ford: Elektrikli Mustang için rezervasyonlar doldu
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Ford: Elektrikli Mustang için rezervasyonlar doldu

Amerikalı otomobil üreticisi Ford yeni nesil elektrikli otomobil modeli E-Mustang için başlattıkları ön alım kampanyasına yoğun ilgi olduğunu açıkladı

31.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:20
Ford: Elektrikli Mustang için rezervasyonlar doldu

Amerikalı otomobil üreticisi yeni nesil elektrikli otomobil modeli E-Mustang için başlattıkları ön alım kampanyasına yoğun ilgi olduğunu açıkladı. Kasım ayında elektrikli Mustang aracını görücüye çıkaran Ford, 500 dolar karşılığında rezervasyon yaptırmaya başlamıştı.


Elektrikli Mach-E'den dört farklı model üretecek olan Ford, 60 bin dolara satışı çıkarılacak olan ilk modelin kaç sipariş aldığını açıklamadı. Elektrikli tarzı otomobillerin 50 bin adet üretileceği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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