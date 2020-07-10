Ford'dan dezenfektanın yıpratıcı etkisine karşı önlem!
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Ford'dan dezenfektanın yıpratıcı etkisine karşı önlem!

Gündelik hayatımızda pandemi ile birlikte artan dezenfektan ve hijyen ihtiyacı, gün içinde temas ettiğimiz yüzeylerde aşınma ve yıpranmalara sebep olabiliyor.

Ford'dan dezenfektanın yıpratıcı etkisine karşı önlem!
10.07.2020 20:39 | Son Güncelleme: 10.07.2020 20:43

Gündelik hayatımızda pandemi ile birlikte artan dezenfektan ve hijyen ihtiyacı, gün içinde temas ettiğimiz yüzeylerde aşınma ve yıpranmalara sebep olabiliyor.

Covid-19 sebebi ile sürücü ve yolcular, dışardaki işlerini tamamlayıp araçlarına döndükten sonra ellerini çok daha sık dezenfekte ediyor. Bu durum araç sahipleri ve yolcuların sağlığı için iyiyken, araç iç yüzeyler ve parçalar için yıpranma, aşınma gibi sorunları beraberinde getiriyor. Özellikle el dezenfektanlarındaki etanol gibi kimyasallar, yüzeylerle reaksiyona girebiliyor ve otomobillerin iç yüzeylerinde erken yıpranmalara ve kötü görüntülere neden olabiliyor.

Sorunu çözmek için harekete geçen Ford mühendisleri uzun zamandır araçlarda kullanılan malzemeler üzerinde yeni ürünler test ediyorlar. Yapılan testlerin sonucunda, otomobil iç yüzeylerin, neye maruz kaldıkları fark etmeksizin, iyi görünmeye devam etmesi için koruyucu kaplamaların kimyasal yapısının yeniden formüle edilebildiği görüldü. Ford'un yaptığı testler ayrıca, eşya depolama ve araç içi plastik aksesuarları gibi yan ürünleri de kapsıyor.

Numuneler 74°C'ye kadar ulaşabilen sıcaklıklarda teste tabi tutuluyor

İngiltere Dunton, Almanya Köln'deki Ford ekipleri, sıcak bir günde plaja park edilmiş bir arabanın iç sıcaklığına eşdeğer, bazı durumlarda 74 °C'ye kadar ulaşabilen sıcaklıklarda malzeme numunelerini test ediyor. Güneşe uzun süre maruz kalma simülasyonunda ise bu numuneler 1.152 saate (48 gün) kadar UV mor ışık testine tabi tutuluyor. Ayrıca plastikler, -30 ° C'ye kadar düşük sıcaklıklarda mukavemet (gerilim ve zorlanma) açısından test edilirken, çeşitli yöntemlerle plastiğin çatlamadığından emin olunuyor.

Ford Avrupa, Dunton Teknik Merkezi, Malzeme Teknolojisi Merkezi'nde kıdemli malzeme mühendisi Mark Montgomery, "El dezenfektanı son dönemde kullanımı oldukça artan bir ürün, bu yüzden uzun süredir testlerimizin bir parçası oldu. En zararsız görünen kimyasal bazlı ürünler dahi iç yüzeylerle temas ettiklerinde aşınma, yıpranma gibi sorunlara neden olabiliyor, ancak el dezenfektanları, güneş losyonu ve böcek kovucu gibi ürünler otomobil iç yüzeylerinde çok daha fazla zarar verebiliyor" diyor.

Geçtiğimiz yıla kıyasla satışları 18 kat artan el dezenfektanları, tüm dünyada yoğun talep görüyor ve 2020'de el dezenfektanı pazarının dünya çapında 2019'a kıyasla iki buçuk kat artacağı öngörülüyor. Her ne kadar el dezenfektanları, kullanıcının ellerindeki mikropları öldürmeye yardımcı olsa da özellikle araç başka insanlarla ortak kullanılıyorsa aracın içerisinde mikroplar hala olabilir. Ford İngiltere'nin baş sağlık görevlisi Jenny Dodman, "Direksiyon simidi, vites kolu, kapı kulpları, herhangi bir düğme veya dokunmatik ekran, silecek ve sinyal kolları gibi sık sık dokunulan alanlara özellikle dikkat edilmelidir. Ayrıca, emniyet kemerleri de her sürücünün temizlik kontrol listesinde öncelikli olmalıdır. Emniyet kemeri üzerimize temas eder ve hapşırma ve öksürme sırasında mikroplara maruz kalırlar" diyor.

Kaynak: Carmedya.com

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