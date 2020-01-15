Ford Custom PHEV'in test sürüşleri Ankara'da gerçekleştirilecek

15.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:16

Ford'un şarj edilebilir, hibrit, elektrikli ticari aracı Ford Custom PHEV Ankara'da yollara çıkacak.

Şirket açıklamasına göre, Ford Otosan, 2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) ödülünün sahibi, hibrit elektrikli Ford Custom (PHEV) Plug-In Hybrid modelini Ankara'da ATO Congresium'da gerçekleştirilen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde tanıttı.

Türkiye'de üretilen segmentinin ilki, uluslararası ödüllü modelin test amaçlı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verilecek ve buradan elde edilecek veriler, Ford Otosan mühendisleri tarafından akıllı şehir modelleri, temiz ulaşım yöntemleri ve ürün geliştirme için kullanılacak.

Araçlar Ford'un Valensiya, Köln ve Londra çalışmalarının ardından Ford Otosan tarafından Ankara yollarında test edilecek.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) dünyada sadece 16 fabrikayı kabul ettiği "Global Lighthouse Network" ağına Türkiye'den giren ilk otomotiv tesisi olan Kocaeli fabrikasında kısa süre önce seri üretime geçen model, Türkiye'de üretilen şarj edilebilir hibrit elektrikli ilk ticari araç olma unvanıyla da öne çıkıyor.

"Ülkemize ve çevreye katkı sağlamaktan kıvanç duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan'ın Türkiye'de ticari araçlarda elektrikli hibrit teknolojisinin öncüsü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Otomotiv sanayi, bugün tüm dünyada çok önemli bir dönüşüm geçiriyor. Elektrikli araçlar da bu dönüşüm sürecinde önemli adımlardan biri durumunda. Ford Otosan olarak, Türkiye'nin ilk ve tek yerli şarj edilebilir, hibrit elektrikli ticari aracını üretmekten duyduğumuz mutluluk, IVOTY ödülünün de sahibi, segmentinde bir ilk olan Custom Plug-In Hybrid modelimizin ülkemizin başkentinde test amaçlı olarak kullanılacak olması ile ikiye katlanıyor.

Ford'un 'Akıllı Şehirler' vizyonu ile Türkiye'de şehir içi taşımacılığında bir ilki gerçekleştirmekten ve daha çevreci, verimli ve sessiz bir taşımacılık için kritik rol üstlenecek yatırımlarımız ile ülkemize ve çevreye katkı sağlıyor olmaktan kıvanç duyuyoruz. Teknolojik yetkinliklerimiz ve Ar-Ge çalışmalarımız doğrultusunda bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin ihracat şampiyonu Ford Otosan olarak, hibrit elektrikli modellerimizi dünyaya sunacak ve bu alanda söz sahibi olacak konumdayız. Türkiye'de bu teknolojinin öncüsü olarak, otomotiv sanayinde geleceği tasarlamaya, dünya çapında bir başarı hikayesi yazmaya devam ediyoruz."

Kinetik enerjiyle ilave enerji kaynağı sağlıyor

Verilen bilgiye göre, Avrupa'nın 25 ülkesinden 25 uzman otomotiv gazetecisinin oluşturduğu jürinin oy birliği ile verdiği kararla IVOTY ödülünün kazananı olan Yeni Ford Transit Custom Plug-In Hybrid modeli, yakıt maliyetlerini düşürmeye yardımcı olması, düşük emisyon bölgelerine giriş izni sunması, menzil endişesini ortadan kaldırması, basit şarj imkanı ve emisyonları azaltmak üzere tasarlanan elektrikli güç aktarım mekanizmasıyla öne çıkıyor.

56 kilometreye varan sıfır emisyonlu sürüş sunan model, 1.0 litre EcoBoost benzinli motoru menzil uzatıcı olarak kullanıyor ve toplam menzilini 500 kilometrenin üzerine çıkarıyor.

Transit Custom Plug-In Hybrid'in ön tekerleklerini 13,6 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya tarafından beslenen 92,9 kW gücünde bir elektromotor harekete geçiriyor. Şarj edilebilen 13,6 kWh kapasiteli batarya ile sıfır emisyonlu sürüşe imkan tanıyan gelişmiş şarj edilebilir hibrit mimari ise emisyonların azaltılmasına yardımcı oluyor.

Sistemin 2.7 lt/100 km yakıt tüketimi ve 60 gr/km CO2 emisyon salım değeri bulunuyor. Elektrikli hibrit paketin optimum tasarımı sayesinde araç 6.0 m3 yükleme hacmini koruyor ve 1130 kilogram taşıma kapasitesi sunuyor.

Transit Custom Plug-In Hybrid 240 Volt 10 amper ile elektrik şebekesinden 4,3 saatte, tip 2 AC araç şarjı kullanılarak ise 2,7 saatte şarj edilebiliyor. Ayrıca araç yavaşlarken veya fren anında oluşan kinetik enerji de elektrik enerjisine dönüştürülerek ilave enerji kaynağı olarak kullanılıyor.

Kaynak: AA