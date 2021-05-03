Ford chip darlağı nedeniyle Köln'deki üretimi durdurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ford chip darlağı nedeniyle Köln'deki üretimi durdurdu

Ford chip darlağı nedeniyle Köln'deki üretimi durdurdu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford, küresel düzeyde devam eden yarı iletken darlığı nedeniyle Almanya Köln'deki fabrdikasında üretimi durdurdu.

ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford, küresel düzeyde devam eden yarı iletken darlığı nedeniyle Almanya Köln'deki fabrdikasında üretimi durdurdu.

Bild gazetesinin kaynaklarına dayandığırdığı Pazartesi günü yayımlanan haberine göre, fabrikanın işçileri 3 Mayıs ile 18 Haziran ve 30 Haziran ile 9 temmuz arasında, kısa süreli vardiyalar halinde çalışacaklar. Aradaki sürede ise fabrika tamamen kapalı olacak. Habere göre, Köln'deki Ford fabrikasında normal çalışma düzeninde Ağustos ayında geçilmesi bekleniyor.

Ford daha önce de aynı nedenlerle ABD'deki birçok fabrikasında üretimi durdurmuştu. Bu gelişmeler şirketin ilk çeyrek bilançosuna yansımış, hisselerinde değer kayıpları yaşanmıştı.ABD merkezli çok uluslu ağ teknolojileri şirketi Cisco Systems CEO'su Chuck Robbins, Nisan ayının son haftasında yaptığı açıklamada, küresel düzeyde etkili olan chip kıtlığının kısa vadede altı ay süreceğini, üretici şirketlerin de kapasite artış çalışmalarının sürdüğünü söyledi.BBC'nin sorularını yanıtlayan Robbins, giderek büyüyen chip kıtlığına ilişkin olarak, Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışıyla birlikte, chip kullanıcılarının genel bir daralma yaşanacağının öngörüldüğünü, kendileri gibi birçok chip kullanıcısı şirketin de projeksiyonlarını bu temelde yaptıkları için, chip üreticilerinin de üretimlerini düşürdüklerini vurgulardı ve düşüş öngörülerine karşın talebin yükseldiğini söyledi.ABD merkezli elektrikli araç üreticilerinden Tesla'nın CEO'su Elon Musk da aynı günlerde yaptığı açıklamada, küresel düzeyde yaşanmakta olan yarı iletken kıtlığının büyük sorun olduğunu vurguladı.

Musk yaptığı açıklamada, tüm bu sorunlara karşın büyük olasılıkla önümüzdeki ay içinde Tesla Model S dağıtımlarının başlayacağını duyurdu. Buna göre Tesla'nın yeni modelinin "yüksek kapasite ile üretimi" bu yılın üçüncü çeyreğinde ve seri üretimi de 2022 yılında başlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

ABD, yetenekli bizon avcısı arıyor! Bölgedeki 600 bizon sayısı 200'e düşürülecek
ABD, yetenekli bizon avcısı arıyor! Bölgedeki 600 bizon sayısı 200'e düşürülecek
Almanya'da dev operasyon: Dünyanın en büyük pedofili sitesi çökertildi
Almanya'da dev operasyon: Dünyanın en büyük pedofili sitesi çökertildi
Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Hakan Altun Hande Erçel Hülya Avşar
Spor Cyle Larin Ali Tandoğan Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ford chip darlağı nedeniyle Köln'deki üretimi durdurdu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 16:30:58. #1.16#

title