Ford, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle üretime ara veriyor
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Ford, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle üretime ara veriyor

Ford Avrupa Yönetimi, Avrupa'daki üretim tesislerini koronavirüsün (Covid-19) yayılmaya devam etmesi nedeniyle geçici olarak durduracağını duyurdu.

19.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:43
Ford, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle üretime ara veriyor

Ford Avrupa Yönetimi, Avrupa'daki üretim tesislerini koronavirüsün (Covid-19) yayılmaya devam etmesi nedeniyle geçici olarak durduracağını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü, (WHO) Avrupa'yı koronavirüs salgınının yeni merkez üssü ilan etti. Buna karşı Almanya'nın önde gelen otomobil üreticileri tedbir kararlarını yürütmeye koymaya başladılar. Merkezi Köln'de bulunan Ford Avrupa Yönetimi'nden yapılan açıklamada, 19 Mart-17 Nisan arasında üretime ara verildiği belirtildi. 

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, Salı günü Avrupa'daki üretimini büyük ölçüde durduracağını duyurdu. Renault, Groupe PSA ve Fiat Chrysler firmaları da aynı sebeplerden üretime ara verdiklerini açıkladı.Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, üretimi durdurma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Her ne kadar tesislerimizdeki koronavirüs etkileri son derece sınırlı olsa da çalışanlarımız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ve tüm Avrupa toplumu üzerindeki etkileri benzeri görülmemiş bir durumda. Bu devam eden krizin Avrupa pazarı ve tedarikçi endüstrisi üzerindeki dramatik etkileri ve ülkeler arası acil olmayan tüm seyahat ve kişisel temasları sınırlamak için son önlemleri ile birlikte, Avrupa'daki en önemli üretim merkezlerimizde üretimi geçici olarak durduruyoruz" ifadelerini kullandı.Ford Avrupa Yönetimi ile İşçi Temsilciliği arasında yapılan görüşmeler sonunda, Avrupa'daki dört ana üretim tesisi olan Almanya'daki Köln (16 bin kişi çalışıyor) ve Saarlouis'deki (6 bin kişi çalışıyor) üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı. Ayrıca Ford İspanya'da Valencia ve Romanya'daki Craiova fabrikalarında da üretime ara veriyor. Fabrikalarda sadece tamir, bakım ve güvenlik gibi bölümlerde çalışmalar devam edecek.

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-Ford'un Köln fabrikasından görüntüler

-Detaylar


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Kaynak: DHA

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