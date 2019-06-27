Ford, Avrupa'da 12 bin kişiyi işten çıkarıyor

AVRUPA genelinde gelecek yılın sonuna kadar toplam 6 üretim tesisinin kapatılmasının ya da satılmasının planlandığını açıklayan Ford, İngiltere'nin Güney Galler bölgesindeki Bridgend Motor Fabrikası, Fransa'daki şanzıman tesisi, Rusya'daki Naberezhnye Chelny birleştirme, St Petersburg birleştirme, Elabuga motor fabrikaları ve Slovakya'daki Kechnec şanzıman tesisinin kapatılacak veya satılacak tesisler arasında yer aldığını duyurdu.

Bu yapılanma kapsamında Avrupa genelinde 2020'nin sonuna kadar 12 bin kişinin işine son verilmesinin planlandığı da kaydedildi.

EN ZOR KARAR

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ford Avrupa'nın Başkanı Stuart Rowley, "Çalışanları işlerinden ayırmak ve fabrikaları kapatmak en zor kararlar arasında. Bunun aileleri ve toplumu etkileyeceğini biliyoruz. Bu etkinin azaltılması için onlara desteğimizi vereceğiz" İfadelerini kullandı. Ford, Avrupa'da doğrudan ve iştirakleri yoluyla hali hazırda toplam 51 bin kişiyi istihdam ediyor.