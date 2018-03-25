Forcepoint Hangi İhtiyaçlara Yönelik Çözümler Sunuyor?

Forcepoint Türkiye Ülke Müdürü Levent Turan, Forcepoint'in hangi ihtiyaçlara yönelik çözümler sunduğunu Wise TV'ye anlattı.

Bankacılık, finans sektörü ve kamu kurumlarında regülasyonlarla siber güvenlik konusunda bilinç oluşturulduğunu ve kendilerinin de mümkün olduğu kadar regülasyonlara destek vermeye çalıştıklarını belirten Turan, bilinçli veya bilinçsiz şekilde zarara uğratabilecek aktivitelerin gerçekleşmeden önce engellenmesini sağlamak için davranış analizi teknolojileriyle entegre ettikleri güvenlik mimarisinde çözümler sunduklarını ifade etti.