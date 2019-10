ForcePoint: Dinamik Veri Koruma Dönemi Başlıyor

11.10.2019 03:24

Dinamik Veri Koruma Dönemi Başlıyor

Siber güvenlikteki geleneksel "engelle" ya da "izin ver" yaklaşımı, her 39 saniyede bir siber saldırının gerçekleştiği günümüzde BT güvenliği departmanlarını uyarı ve alarmlara boğmaktan başka bir işe yaramıyor.



Forcepoint Dinamik Veri Koruma, akıllı makine öğrenme teknolojilerinin desteği ile analiz yaparak risk seviyesi belirli bir seviyenin üzerine çıktığında otomatik müdahale edebiliyor.



Mobil iş gücünün şirketler için önem kazanması ile çalışanların, cihazların ve verilerin karşı karşıya kaldığı tehditlerin sayısı hızla artıyor. Dinamik veri koruma, insan odaklı davranış analizi ve makine öğrenimi teknolojisinin gücünü bir araya getirerek siber güvenlik alanındaki yeni yaklaşımın temelini oluşturuyor.



Her 39 saniyede bir siber saldırı gerçekleşiyor

Araştırmalar, siber tehditlerinin sayısının hızla arttığını gösteriyor. Durumun ciddiyetini Maryland Üniversitesi'nin çalışması ortaya koyuyor; buna göre internete bağlı cihazlar ortalama 39 saniyede bir siber saldırıya maruz kalıyor. Hervajec Group'un 2019 Siber Suçlar Raporu, her 14 saniyede bir fidye saldırısının gerçekleştiğini gösteriyor.



Dosyalar ve verilerde de durum farklı değil. Varonis'in Veri Risk Raporu'na göre aralarında sağlık ve finans kayıtlarının da bulunduğu her 5 dosyadan 1'i her yerden erişime açık saklanıyor. Rapor, her 5 şirketten 2'sinde, kritik veriler de içeren en az 1000'den fazla dosyanın tüm dünyadan erişilebilir durumda olduğunu ortaya koyuyor. Ponemon'un araştırması ise şirketlerin veri açıklarını fark etmelerinin 6 aydan uzun sürdüğünü kaydediyor.



Forcepoint, Dinamik Veri Koruma çözümü ile geleneksel yaklaşımların durduramadığı tehditleri hem erken tespit ediyor hem de otomatik koruma sağlıyor. Ürün hakkında konuşan Forcepoint Türkiye, Rusya, CIS Bölge Direktörü Levent Turan;



"Veri açıkları, kimlik hırsızlığı ve gizlilik ihlallerinin artması sebebiyle kullanıcıları ve verileri korumanın yeni bir yoluna ihtiyaç doğdu.



Kesintisiz davranış analizi yaparak risklere uyarlanabilir koruma çözümü sunan Forcepoint Dinamik Veri Koruma ürünümüz, sektörde bir ilk olma özelliği taşımasının yanında, iş verimliliği ve veri güvenliği arasında da kritik bir denge kuruyor" dedi.



Davranış analizi ile her an güncel risk skoru oluşturuyor

Geleneksel tehdit engelleme ve statik risk değerlendirmesinin yetersiz kaldığını ve iş süreçlerini kesintiye uğratabileceğini belirten Turan, şöyle konuştu:



"Forcepoint Dinamik Veri Koruma ile güvenlik analistleri de tehditlerin ortaya çıkardığı sayısız alarmdan kurtuluyor.



Riske uyarlanabilir koruma çözümümüz, insan odaklı davranış analizi ile verilerin makineler; kullanıcılar ve kullanıcı hesapları arasındaki etkileşimini kaydediyor, anlıyor ve risk seviyesi belirlenen düzeyi geçtiğinde, otomatik olarak müdahale ediyor."



Eski veri kaybından koruma çözümlerinin yerini alan Forcepoint Dinamik Veri Koruma; güvenlik ilkelerinin yönetici müdahalesi gerekmeden kurum genelindeki uç noktalara ya da cihazlara uygulanmasını sağlayarak zaman kazandırıyor.

Kaynak: Teknotalk.com