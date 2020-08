Force of Nature Filmi Force of Nature filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Force of Nature filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Büyük bir soygun planlayan bir çete, kasırga tüm şehri ele geçirdiğinde harekete geçer. Suçluların bir binayı istila etmesinin ardından olay yerine gelen polisler, binada oturan insanların tahliye edilmesini planlar. Ancak kasırga olması insanların tahliye edilmesini de riskli bir hale getirir. İnsanların tahliye edilmesini reddeden bir polis dedektifi, onları korurken hırsızlarla zorlu bir savaşa girişir. Yönetmen: Michael Polish Senaryo: Cory M. Miller Oyuncular: Emile Hirsch, Mel Gibson, David Zayas, Kate Bosworth, Stephanie Cayo, William Catlett, Jorge Luis Ramos, Joksan Ramos, Blas Sien Diaz, Tyler Jon Olson, Julio Ramos Velez, Sebastian Vázquez, Jesy McKinney, Xavier Reyes, Luillo Ruiz, Jasper Polish, Jorge Antares, Johanna Rosaly, Rey Hernandez, Israel Solla, Derek G. Rosado Galarza, Javier Ortiz Cortés, Jerry D. Medina, Leslee Emmett, Ada Monzón, Anil Raman, Geoff Reeves, Swen Temmel Filmin Türü: Aksiyon Orijinal Adı: Force of Nature Yapımcı Firma: TME (The Moments Entertainment) Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 91 dk. Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment) Vizyon Tarihi: 11.09.2020 Force of Nature Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com