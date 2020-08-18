Force of Nature Filmi
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Force of Nature Filmi

Force of Nature filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Force of Nature filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Force of Nature Filmi
18.08.2020 10:54 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:58

Büyük bir soygun planlayan bir çete, kasırga tüm şehri ele geçirdiğinde harekete geçer. Suçluların bir binayı istila etmesinin ardından olay yerine gelen polisler, binada oturan insanların tahliye edilmesini planlar. Ancak kasırga olması insanların tahliye edilmesini de riskli bir hale getirir. İnsanların tahliye edilmesini reddeden bir polis dedektifi, onları korurken hırsızlarla zorlu bir savaşa girişir.

Yönetmen: Michael Polish

Senaryo: Cory M. Miller

Oyuncular: Emile Hirsch, Mel Gibson, David Zayas, Kate Bosworth, Stephanie Cayo, William Catlett, Jorge Luis Ramos, Joksan Ramos, Blas Sien Diaz, Tyler Jon Olson, Julio Ramos Velez, Sebastian Vázquez, Jesy McKinney, Xavier Reyes, Luillo Ruiz, Jasper Polish, Jorge Antares, Johanna Rosaly, Rey Hernandez, Israel Solla, Derek G. Rosado Galarza, Javier Ortiz Cortés, Jerry D. Medina, Leslee Emmett, Ada Monzón, Anil Raman, Geoff Reeves, Swen Temmel

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Force of Nature

Yapımcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 91 dk.

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 11.09.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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