Forbidden Planet: Neptün Çölü'nde şaşkınlık yaratan bir ötegezegen keşfedildi

İngiltere'nin Warwick Üniversitesi'nden uzay bilimciler, gezegenlerin zor bulunduğu 'Neptün Çölü'nde yüzey sıcaklığının bin derece olduğu tahmin edilen yeni bir gezegen keşfetti.

NGTS-4b adı verilen bu gezegenin aynı Neptün gibi gazlardan oluşan bir atmosfere sahip olması bilim insanları tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Euronews.com'da Görüntüle