For The King, Bir Hafta Boyunca Ücretsiz İndirilebilir

Geçtiğimiz hafta duyurulduğu üzere bu haftanın ücretsiz Epic Games Store oyunu, For The King indirilmeye sunuldu. Önümüzdeki haftanın oyunları ise Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands olacak. Ücretsiz For The King fırsatını kaçırmayın Eğer sıra tabanlı oynanışı seviyorsanız, bu haftanın oyununu kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Gelin isterseniz detaylarına hep birlikte bakalım. For the King For the King oyununun hikayesine göre, kralın bilinmeyen bir suikastçı tarafından öldürülmesi sonrasında Fahrul krallığı kaosa sürükleniyor. Tahta geçen kraliçe ise halktan yaklaşan kıyamete karşı durmak için yardımda bulunmaları yönünde talepte bulunuyor. Strateji, JRPG (Japon Rol Yapma Oyunu) ve Roguelike elementlerini içeren, saldırılar için farklı slot sistemi ve özel yeteneklerin kullanıldığı sıra tabanlı dövüşlerin olduğu For the King, her defasında değişen haritalar, araştırma görevleri ve etkinlikler ile farklı bir oynanış sunuyor. Hikayeyi tek başınıza oynayabiliyorsunuz ama tercihen yerel ağ veya çevrimiçi kooperatif desteği sayesinde arkadaş(lar)ınızla birlikte de oynayabilirsiniz. For The King, bir hafta süreyle Epic Games mağazasından ücretsiz olarak indirilebilecek. En son 30 Nisan Perşembe günü TSİ 18: 00 öncesinde buradan kütüphanenize eklerseniz, kalıcı olarak sizin olacak. Kaynak: Tamindir