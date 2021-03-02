Football Manager Serisi satışları 33 milyon üzerinde
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Football Manager Serisi satışları 33 milyon üzerinde

02.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:18
Football Manager Serisi satışları 33 milyon üzerinde

Satış verileri, oyunun yönetmeni Miles Jacobson tarafından duyuruldu.

Football Manager serisi satışları 33 milyonun üzerinde sattı. Bu alışılmadık rekor, Sports Interactive'in başkanı Miles Jacobson tarafından Twitter'da paylaşıldı.

Football Manager  2004 yılının sonlarında piyasaya sürüldü. 1994 yılından beri faaliyet gösteren Sports Interactive, daha önce Championship Manager adı altında futbol simülatörleri yaratmıştı. Ancak 2003 yılında, o zamanki yayıncı olan Eidos ile olan ilişkisinin sona ermesinin bir sonucu olarak stüdyo, o zamandan beri geliştirmekte olduğu yeni bir marka yaratmak zorunda kaldı. Oyun ilk çıkış yaptığından beri Sega tarafından yayınlandı. Football Manager 2021, PC'de (Steam, Epic Games Store ve Microsoft mağazasında) ve Xbox One ve Xbox Series X | S konsollarında mevcuttur. Football Manager Touch 2021 PC, Nintendo Switch ve iOS ve Android'de çıkarken Football Manager Mobile 2021 sadece mobil cihazlarda yayınlandı.

Kaynak: Playerbros

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