Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi'nde üst limit 2 bin lira olacak
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Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi'nde üst limit 2 bin lira olacak

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi'nde üst limit 2 bin lira olacak
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'nde işlem üst limitini 2 bin liraya çıkaracağını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'nde işlem üst limitini 2 bin liraya çıkaracağını duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada, FAST Sistemi işlem üst limitinin artırılacağı, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının FAST Sistemi'ne katılım başvurularının alınmaya başlandığı belirtildi.

Banka iç kaynaklarınca geliştirilen ve 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil, 7/24, anlık ödeme sistemi FAST'te günlük ortalama 2 milyon adet anlık ödemenin, müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa bir süre içerisinde gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılması için Kolay Adresleme Sistemi'ne kayıt olan kullanıcı sayısı ise 11,3 milyona ulaştı. Sistemin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek halihazırda 1.000 TL olan işlem tutar limiti 4 Ağustos 2021'de 2 bin TL'ye yükseltilecektir. İlerleyen dönemde tutar limitinin daha da yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Diğer taraftan, bankaların yanı sıra 6493 Sayılı Kanun kapsamındaki Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının FAST Sistemi'ne katılmaları için gerekli olan teknik hazırlıklar ve düzenlemeler hayata geçirilmiş olup, katılım talepleri alınmaya başlanmıştır. Sisteme katılım için gerekli olan teknik ve operasyonel şartları sağlayan ve testlerde başarılı olan kuruluşların FAST Sistemi'ne katılmaları mümkün olacaktır. Söz konusu gelişmelerin, finansal teknolojilerde rekabet ve yeniliğin önünü açarak, bu teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayacağı ve dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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