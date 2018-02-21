Fonlar Çıkışı Teknoloji ve Bankacılıkta Arıyor

Şubatın ilk haftalarında borsalarda yaşanan sarsıntıyı şimdilik atlatan yatırımcı piyasalarda en büyük risk olarak tahvilde çöküşü ve merkez bankalarının politika hatası yapması olasılığını görüyor. Bu endişeler dünyanın önde gelen fonlarının portföylerine de yansıyor.