AFRİN HAREKATI'NDA 33. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Fonlar Çıkışı Teknoloji ve Bankacılıkta Arıyor

Şubatın ilk haftalarında borsalarda yaşanan sarsıntıyı şimdilik atlatan yatırımcı piyasalarda en büyük risk olarak tahvilde çöküşü ve merkez bankalarının politika hatası yapması olasılığını görüyor.

Fonlar Çıkışı Teknoloji ve Bankacılıkta Arıyor

Şubatın ilk haftalarında borsalarda yaşanan sarsıntıyı şimdilik atlatan yatırımcı piyasalarda en büyük risk olarak tahvilde çöküşü ve merkez bankalarının politika hatası yapması olasılığını görüyor. Bu endişeler dünyanın önde gelen fonlarının portföylerine de yansıyor.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et