Fonksiyonel Hasta Yatağını İhtiyaç Sahiplerine Bağışladı

Zonguldak'ta yaşayan Mehmet Baş, alzaymır tedavisi gördükten sonra vefat eden annesine aldığı ve hiç kullanılmayan fonksiyonel hasta yatağını ihtiyaç sahiplerine bağışladı.

Uzun süre hastanede tedavi gören annesinin taburcu olduğunda evde rahat edebilmesi için fonksiyonel hasta yatağı satın alan Baş, annesinin ölümünün ardından hiç kullanılmayan yatağı ihtiyaç sahiplerine bağışlamaya karar verdi.

Bunun için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçen Baş, yatağı Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu ile Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Doktor Gülfem Türk'e evlerinin önünde teslim etti.

Şanlıoğlu, yaptığı açıklamada, Zonguldak Evde Sağlık Hizmetleri olarak bin 884 hastanın takip edildiğini ve bu hastalardan bin 246'sının yatağa bağımlı olan hastalar olduğunu belirtti.

Kentte mevcut durumda 146 hasta karyolasının hastaların kullanımında olduğunu ifade eden Şanlıoğlu, "2018 yılı aralık ayından itibaren Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi sorumluluğunda ihtiyaç talepleri doğrultusunda 56 hasta karyolası hastaların kullanımına verilmiştir. İhtiyaç sahiplerinin talepleri doğrultusunda verdiği 32 dilekçe de işleme konulmak üzere beklemektedir." dedi.

Baş da annesinin uzun süre hastanede alzaymır nedeniyle yatarak tedavi gördüğünü hatırlatarak, "Taburcu olduğunda evde daha rahat edebilmesi için hasta yatağı almıştık fakat annem hastanede vefat edince almış olduğumuz yatağı ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere bağışta bulunduk. Vatandaşlarımızın da böyle bir davranışta bulunmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA