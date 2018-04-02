Fon Yöneticileri Altında Yükseliş Bekliyor, Gözler Enflasyonda

Fon yöneticileri ikinci çeyrekte kıymetli madenler ve hisse senedi fonlarını favori görürken, en fazla takip edilecek ekonomik gösterge ise yine enflasyon oldu.

Kurumsal Yatırımcı dergisinin düzenlediği "Fon Yöneticileri Üç Aylık Beklenti Anketi" sonuçları, ikinci çeyrekte altında yukarı yön beklendiğini gösterdi.

Fon Yöneticileri 2018 2. Çeyrek Dönem Beklenti Anketi, çoğunluğunu Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) üyelerinin oluşturduğu 17 fon yöneticisinin katılımıyla 26-30 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Fon yöneticilerine göre, ABD Merkez Bankası'nın (FED) para politikasına ilişkin kararlar, dış siyasi gelişmeler ve ortadoğu ile iç siyasi gelişmeler ikinci çeyrekte piyasaların yönünde belirleyici faktörler olacak. Anketin "Diğer" seçeneğine gelen cevaplar ise, "küresel para akışı", "yurtiçi iktisadi temeller" ve "ticaret savaşları" olarak belirtildi.

Ankete göre ikinci çeyrek dönemin en fazla tercih edilecek yatırım araçları arasında fon yöneticilerinin yüzde 35'i tercihlerinin hisse senedi olduğunu belirtirken, yüzde 29'u altını işaret etti. Altın bir önceki ankete göre daha fazla fon yöneticisi tarafından tercih edildi.

Fon yöneticilerinin takip edeceği en önemli ekonomik göstergeyi sorgulayan anket sorusuna verilen cevaplar son üç çeyrekteki gibi değişmeyerek enflasyon oldu. Katılımcıların yüzde 59'unun belirttiği enflasyonun dışında diğer iki gösterge döviz kuru ve cari açık oldu.

Fon yöneticileri tarafından, küresel hisse senedi piyasalarında ikinci çeyrekte en iyi performansın gelişmekte olan piyasalardan beklediklerini belirttiler. Ankette, ABD ve Avrupa ikinci sırayı paylaşırken, "Diğer" tercihinde cevap Çin olarak belirtildi.

İkinci çeyrekte altında yukarı hareket beklentisi anket sonuçlarına yansırken, petrol için ise belirgin bir yön tercihinin öne çıkmadığı gözlendi.

Anket katılımcılarının yüzde 88'i altın için yukarı yön beklentisinde olduklarını belirttiler.

Petrolde yukarı ve yatay seyir bekleyenler eşit oranda dağılırken, aşağı yön beklentisi ise daha az katılımcı tarafından ifade edildi.

Anket katılımcılarının yüzde 65'i tavsiye listesinde en fazla kıymetli madenler fonlarına yer verdi. Hisse senedi fonları yüzde 59 ile ikinci sırada yer alırken, en yakıp takipçileri yüzde 35 ile değişken fonlar oldu.

Diğer seçeneğini işaretleyen katılımcıların tercihleri ise döviz, karma, döviz serbest fon, yabanci hisse senedi ve yabancı borçlanma araçları fonları olarak belirtildi.

Fon yöneticileri cevaplarına göre, bankacılık artık listelere fazla giremezken, çeyrek dönemler itibariyle de tercihler değişkenlik gösterdi. İkinci çeyrek için demir-çelik listelerde en fazla yer verilen sektör olurken, onu perakende ve enerji takip etti. Telekomünikasyon, havayolları, petrokimya, cam, çimento ve bankacılık diğer dikkat çeken tercihler oldu. (Tablo) - İstanbul