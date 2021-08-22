FOMGET KADIN FUTBOL TAKIMI TRANSFER SEZONUNU AÇTI
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FOMGET KADIN FUTBOL TAKIMI TRANSFER SEZONUNU AÇTI

FOMGET KADIN FUTBOL TAKIMI TRANSFER SEZONUNU AÇTI
Habermetre - Haberler | Toplum

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, kadrosuna 6 profesyonel futbolcuyu daha dahil etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, kadrosuna 6 profesyonel futbolcuyu daha dahil etti. Yeni transferlerle 2021-2022 sezonunda şampiyonluk için hazırlanan FOMGET Kadın Futbol Takımı yeni futbolcularıyla sözleşme imzaladı.

Futbolu kadınlara sevdiren ve elde ettikleri başarılarla adını tüm Türkiye'ye duyuran Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, kadrosuna yeni oyuncular dahil etti.

Gerek Türkiye Kadınlar Liginde gerekse Genç ve Yıldız Kızlar Şampiyonalarında elde ettikleri başarılarla Başkent'in gururu olan ve Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, yerli ve yabancı transferleriyle yeni sezona hazırlanıyor.

HEDEF: YENİ ŞAMPİYONLUKLAR

Kadınlar Süper Liginde yarışan FOMGET Kadın Futbol Takımı bünyesine dahil ettiği yerli ve yabancı yeni transferlerle 2021-2022 sezonunda yeni şampiyonluklar elde etmeyi hedefliyor.

Yeni transfer sezonunda; Maysa Jbarah, Djomo Vanessa, İrem Pehlivan, Başak İçinözbebek, Emine İsen ve Birsen Güçlü ile sözleşme imzalanırken, iç transferde de Benan Altıntaş ile 2 yıllık sözleşme yenilendi.

Sezona hazırlanan FOMGET Kadın Futbol Takımı futbolcuları, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde futbol oynamaktan duydukları memnuniyeti ve hedeflerini şu sözlerle ifade ettiler:

-Emine İsen: "Tekrar Ankara geldiğim için çok mutluyum. Bu sene hedefimiz şampiyonluk, bu yönde çok iyi çalışmalarımız ve transferlerimiz var. Bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorum. Şampiyonlar Liginde takımımızı çok iyi bir şekilde temsil edeceğiz. "

-İrem Pehlivan: "FOMGET Spor Kulübüne transfer olduğum için çok mutluyum. İnşallah bu sene çok iyi hazırlanıp şampiyon olmayı hedefliyoruz. Şampiyonlar Liginde de ülkemizi güzel bir şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. "

-Başak İçinözbebek: "Böyle bir takıma geldiğim için mutluyum. Hedefi olan bir takımdayım. Yolun sonu şampiyonluk inşallah. "

-Birsen Güçlü: "FOMGET'in gücüne güç katmaya geldim. İnşallah bu sene şampiyonlar liginde Ankara'yı temsil edeceğiz yolun sonu şampiyonluk inşallah. "

120 sporcuyu bünyesinde barındıran FOMGET Futbol Kadın Takımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından Kadınlar Süper Ligine yükselerek bu yıl Türkiye dördüncüsü oldu.

Kaynak: Habermetre

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