Follow Me Filmi
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Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan bir genç, yeni içerikler üretebilmek için arkadaşları ile birlikte Moskova’ya doğru yola koyulur. Genç adam, gittikçe büyüyen izleyici kitlesinin ilgisini çekmek için her zaman sınırları zorlar. Takipçi sayısını her geçen gün daha da arttırmak isteyen genç, bunun için her şeyi yapmaya hazırdır. Hedef kitlesi için daha iyi içerikler hazırlamayı arzulayan genç ve arkadaşları, gizem ve tehlikenin hakim olduğu bir dünyaya adım atarlar. Bir süre sonra gençler, gerçek hayat ve sosyal medya arasındaki çizgilerin bulanıklaşmaya başladığını fark eder. Onlar artık hayatta kalabilmek için zorlu bir mücadele vermek zorundadır.
Yönetmen: Will Wernick
Senaryo: Will Wernick
Oyuncular: Holland Roden, Keegan Allen, Pasha D. Lychnikoff, Denzel Whitaker, Kimberly Quinn, Daniyar, Emily Hinkler, Ronen Rubinstein, Ravil Isyanov, Emilia Ares, Alfredo Tavares, Michele Sherman, Dominic Pace, Dimiter D. Marinov , Elizabeth Hinkler, George Janko, Yevgeniy Kartashov, Andrei Runtso, Tia Valentine, Stephanie Wong, Sierra Swartz, Alen Toric, Michael Kupisk, Brett Justin Koppel, Alexa Niemi, Vincent Di Paolo, Inja Zalta, Tristan Lee Griffin, Eliah Mountjoy, John Myers, Sebastian L Hunt
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Follow Me
Yapımcı Firma: Escape Productions
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 06.12.2019
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